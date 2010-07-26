Kılıçdaroğlu'na Yorgo'dan davet

T24 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Yunanistan’dan davet geldi.



Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ege’deki Mikonos Adası’na davet eden Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, mektubunda CHP lideri ile özel olarak görüşmek istediğini bildirdi.



Kılıçdaroğlu, “Papandreu’dan bir davet geldi. Kendisi benimle görüşmek istediğini bildirmiş. Kendisinin Mikonos Adası’na gideceğini, beni de orada ağırlamak istediğini bildirmiş. Ama Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Avrupa Parlamentosu’ndan da davet var” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, Malatya’dan Kayseri’ye giderken, özel uçakta beraberindeki dört gazeteci ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, Brüksel’e gitmeyi istediğini söyledi, ancak 12 Eylül referandumu öncesindeki yoğun programı nedeniyle Yunanistan’a gitmesinin ise pek mümkün görünmediğini belirtti.





