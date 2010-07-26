T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu'na Yorgo'dan davet

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Yunanistan’dan davet geldi.

26 Temmuz 2010 03:00

T24 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Yunanistan’dan davet geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ege’deki Mikonos Adası’na davet eden Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, mektubunda CHP lideri ile özel olarak görüşmek istediğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, “Papandreu’dan bir davet geldi. Kendisi benimle görüşmek istediğini bildirmiş. Kendisinin Mikonos Adası’na gideceğini, beni de orada ağırlamak istediğini bildirmiş. Ama Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Avrupa Parlamentosu’ndan da davet var” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, Malatya’dan Kayseri’ye giderken, özel uçakta beraberindeki dört gazeteci ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, Brüksel’e gitmeyi istediğini söyledi, ancak 12 Eylül referandumu öncesindeki yoğun programı nedeniyle Yunanistan’a gitmesinin ise pek mümkün görünmediğini belirtti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24