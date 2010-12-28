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KILIÇDAROĞLU'NA ÜLKE TV'DEN TAZMİNAT ANKARA (A.A)

28 Aralık 2010 15:10

-KILIÇDAROĞLU'NA ÜLKE TV'DEN TAZMİNAT  ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınlanan bir programda, ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' gerekçesiyle Ülke TV aleyhinde açtığı davada, 10 bin TL manevi tazminat kazandı. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mutluhan Karagözoğlu ile Ülke TV'nin avukatı Hakan Yıldız katıldı. Avukat Karagözoğlu, daha önceki iddialarını tekrarlayarak, davanın kabul edilmesini talep etti. Avukat Yıldız ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Yargıç Ömer Kızılkaya, davayı kısmen kabul ederek, Ülke TV'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'na, yasal faiziyle birlikte 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davanın dilekçesinde, Ülke TV'de, 13 Temmuz 2009 tarihinde, tekrar yayınlanan ''Sıradışı'' adlı programda, ''Kılıçdaroğlu'nun kişilik haklarına, gerçeğe aykırı bir biçimde, iftira niteliğindeki iddialara dayanılarak saldırıda bulunulduğu'' ileri sürülmüştü. Dilekçede, ''Bu beyanların, hakkında defalarca tekzip metni yayınlanan ve mahkeme kararıyla manevi tazminata mahkum olan yayıncı kuruluş tarafından, tekrar tekrar yayınlanmasının, müvekkilimiz aleyhine gerçek dışı ve iftiradan öteye geçmeyen beyanlarla kamuoyu oluşturulmaya çalışılmasından başka bir amacı olmadığı aşikardır'' denilmişti. Davanın dilekçesinde, Ülke TV'den, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 20 bin TL manevi tazminat talep edilmişti.

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