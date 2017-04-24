Kılıçdaroğlu'na tören mangalı karşılama için Savunma Bakanlığı inceleme başlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören mangasıyla karşılanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlattı. İnceleme için Teftiş kurulu Başkanı görevlendirildi. Bugün konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Olayla ilgili Teftiş Kurulu Başkanı'nı görevlendirdim. Soruşturma başlayabilir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesinde Balıkesir ve ilçelerindeki programları kapsamında Bandırma'ya gitmişti. Kılıçdaroğlu'nu taşıyan uçak Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne indi. Kılıçdaroğlu'nun burada askeri bir törenle karşılandı.

TSK'dan tek cümlelik açıklama gelmişti

Üs komutanlarının tokalaştıkları Kemal Kılıçdaroğlu, resmi tören mangasını selamlıyor. Söz konusu fotoğraflar tartışma yaratınca Genelkurmay Başkanlığı'ndan "Anamuhalefet partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Nisan 2017 tarihinde 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konu incelenmektedir" açıklaması geldi.

"Soruşturma başlayabilir"

Bugün konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Olayla ilgili Teftiş Kurulu Başkanı'nı görevlendirdim. Soruşturma başlayabilir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Işık, 24 TV canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bandırma'da askeri törenle karşılanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nda, Teftiş Kurulu Başkanı'nın görevlendirildiğini açıklayan Bakan Işık, "Hava Kuvvetleri Komutanı, bu olayla ilgili kendi içinde bir inceleme yapmış; ama bana bağlı olduğu için benim de bir teftiş kurulum var. Ben de Teftiş Kurulu Başkanımızı bizzat görevlendirdim. 'Git, bu konuyu incele ve gerektiğinde soruşturmayı yap ve bununla ilgili raporu bana getir'. Dün akşam Hava Kuvvetleri Komutanımızın ifadesi, kendi iç incelemesidir. Bağlayıcı değil; ama asıl nihai karar, bakanlığımızın Teftiş Kurulu'nun. O gelecek rapora göre, biz de işlem yapacağız. Hava Kuvvetleri'nin kendi iç incelemesi açısından o değerlendirme belki makul olabilir; ama asıl bağlayıcı incelemeyi bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı yapacak. Başkanımızın getireceği rapora göre, biz de değerlendirmemizi yapacağız. Hava Kuvvetleri'nin kendi iç incelemesi, bunun bağlayıcı bir yönü yok. Asıl bağlayıcı olan bakanlık Teftiş Kurulu. Şu anda verdiğim emir, inceleme ve gerektiğinde soruşturma emridir" diye konuştu.

"Artık içimizde FETÖ'cü kalmadı' diyecek kadar rahat değiliz"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde 'FETÖ' unsuru kalıp kalmadığı sorulan Bakan Işık, "TSK'nın içindeki FETÖ hain terör örgütü unsurlarının temizlenmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Bugün 'Her şeyi bitirdik, tertemiz oldu, hiç içimizde FETÖ'cü kalmadı' dersek bu çok iddialı bir cümle olur. Önemli oranda temizlendi; ama biz 'Artık içimizde FETÖ'cü kalmadı' diyecek kadar da rahat değiliz. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her TSK mensubuna potansiyel FETÖ'cü gibi bakmanın da ne kadar büyük yanlış olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yapıyla irtibatı olmayan hiç kimsenin kendini rahatsız hissetmesini asla istemiyoruz" diye yanıt verdi.

"Organize darbe yapabilme imkanlarının olduğunu kesinlikle düşünmüyorum"

Olası bir darbe tehlikesinin devam edip etmediği sorusunu da yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Işık, şöyle konuştu: "Bugün için söylüyorum; ben bir organize darbe yapabilme imkanlarının olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bu noktada aşırı bir endişe içerisinde bulunmanın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda TSK'da da belleri kırılmıştır; ama tüm unsurların temizlenmesi bu kadar kısa süre içerisinde olmayabilir. Çok dikkatli bir çalışma yürütüyoruz. Bu yapıyla irtibatı olanları elimizdeki bütün imkanları kullanarak, ortaya çıkarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun bilincinde hareket ediyoruz"