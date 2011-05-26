T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu gönderdi!

Ancak Çakıcı’nın bu mektubun ’tehdit ve hakaret içerikli’ olduğu gerekçesiyle gönderilmesine izin verilmedi.

26 Mayıs 2011 03:00

T24 - Kocaeli’deki Kandıra F Tipi Cezaevi’nde yatan organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı övgü dolu mektuptan sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da mektup yazdı.

Ancak Çakıcı’nın bu mektubun ’tehdit ve hakaret içerikli’ olduğu gerekçesiyle gönderilmesine izin verilmedi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Alaattin Çakıcı’nın avukatı Mehmet Barış, müvekkilinin Kemal Kılıçdaroğlu’na yazdığı ancak Kandıra F Tipi Cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı bulanarak muhatabına fakslanmasına izin vermediği mektubu, basın organlarına iletti. Mektupta, mitinglerdeki konuşmalarından dolayı Kılıçdaroğlu’na ’tehdit ve hakaret’ içeren ifadeler kullanan Alaattin Çakıcı, ya söylediklerinin dikkate almasını ya da kendisi hakkında şikayette bulunulmasını istiyor. 

Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nun Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın oluşturduğu 7 kişilik heyetin, ’Fakslanması istenen mektubun içeriğinde faksı göndermek istediği kişiye hakaret ve tehdit içerikli cümleler kullanıldığı’ kanaatine vardığı ve bu nedenle mektubun gönderilmediği belirtildi. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24