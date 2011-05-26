Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu gönderdi!

T24

Ancak Çakıcı’nın bu mektubun ’tehdit ve hakaret içerikli’ olduğu gerekçesiyle gönderilmesine izin verilmedi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Alaattin Çakıcı’nın avukatı Mehmet Barış, müvekkilinin Kemal Kılıçdaroğlu’na yazdığı ancak Kandıra F Tipi Cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı bulanarak muhatabına fakslanmasına izin vermediği mektubu, basın organlarına iletti. Mektupta, mitinglerdeki konuşmalarından dolayı Kılıçdaroğlu’na ’tehdit ve hakaret’ içeren ifadeler kullanan Alaattin Çakıcı, ya söylediklerinin dikkate almasını ya da kendisi hakkında şikayette bulunulmasını istiyor.Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nun Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın oluşturduğu 7 kişilik heyetin, ’Fakslanması istenen mektubun içeriğinde faksı göndermek istediği kişiye hakaret ve tehdit içerikli cümleler kullanıldığı’ kanaatine vardığı ve bu nedenle mektubun gönderilmediği belirtildi.