Kılıçdaroğlu'na 'taciz ifadesi' için tebligat gönderildi

T24- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, taciz iddialarıyla ilgili ifade verecek.



İklim Bayraktar: Beni taciz etti

Baykal ve Kılıçdaroğlu'ndan taciz açıklaması



HaberTürk'ün internet gazetesinde yayımlanan habere göre, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, Oda TV muhabiri İklim Bayraktar'ın tacizle ilgili komplo iddialarına dair ifade vermesi için yazılı tebligat gönderildi.