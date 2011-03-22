Kılıçdaroğlu'na 'taciz ifadesi' için tebligat gönderildi

<p><strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><strong>T24- </strong></span>CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, taciz iddialarıyla ilgili ifade verecek. <br /><br /><a rel="nofollow" class="editor" href="http://www.t24.com.tr/haberdetay/131351.aspx" target="_blank"><em><u>İklim Bayraktar: Beni taciz etti </u></em></a></strong></p><p><a rel="nofollow" class="editor" href="http://www.t24.com.tr/haberdetay/131735.aspx" target="_blank"><strong><em><u>Baykal ve Kılıçdaroğlu'ndan taciz açıklaması </u></em></strong></a><br /><br />HaberTürk'ün internet gazetesinde yayımlanan habere göre, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, Oda TV muhabiri İklim Bayraktar'ın tacizle ilgili komplo iddialarına dair ifade vermesi için yazılı tebligat gönderildi.</p>