Kılıçdaroğlu'na suikast hazırlığı iddiasına Valilik'ten yalanlama

Sakarya'da yerel bir internet sitesinin, Milli Birlik ve Düşünce Derneği (MBDD) Genel Başkanı Erdem Ercan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' sırasında suikast hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alındığına dair yaptığı haber, Valilik tarafından yalanlandı. Valilik Ercan'ın farklı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Milli Birlik ve Düşünce Derneği Genel Başkanı Erdem Ercan'ı sabah saatlerinde gözaltına aldı. Ercan'ın tutuklanma sebebi ise, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu iddiası.

Yerel sitenin iddiasına yalanlama

Bu gözaltı sonrasında akşam saatlerinde Erdem'in 'Adalet Yürüyüşü' sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alındığına dair bir yerel internet sitesinde haber yer aldı.



Ancak Sakarya Valiliği ve CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, bu haberi yalandı. Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"Bir internet sitesinde 'Kılıçdaroğlu'na suikasti Sakarya Emniyeti son anda önledi. MBDD Başkanı gözaltına alındı" şeklinde haber yapıldığı görülmüştür. Bahse konu haber içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. MBDD Genel Başkanı E.E., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan konusu farklı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olup, tahkikat tamamlandığında Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecektir."

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise emniyet, adliye ve valilikle görüştüğünü belirterek, "İddialar gerçek dışı. Bütün ilgilerle görüştüm. Bu konunun sayın genel başkan ile yakından uzaktan ilgisi yoktur. Sayın genel başkanın 'Adalet' yürüyüşü yarın da devam edecektir" diye konuştu. (DHA)

