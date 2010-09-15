T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

Adem Çevik, “Aslında kayıtlara göre Kemal Kılıçdaroğlu diye biri yok...

15 Eylül 2010 03:00

T24 - Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, referandum oylamasında oy kullanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yasal işlem yapılması amacıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. 



Üsküdar Adliyesi önünde saat 10.30’da basın açıklaması yapan Adem Çevik dünyada ilk kez bir liderin oy kullanmadığını ileri sürdü. Adem Çevik, “Aslında kayıtlara göre Kemal Kılıçdaroğlu diye biri yok. Kılıçdaroğlu bir suç işlese UYAP’ta herhangi bir kaydı yok. Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar altı aydan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz”   diye konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24