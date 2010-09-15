Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

T24

Üsküdar Adliyesi önünde saat 10.30’da basın açıklaması yapan Adem Çevik dünyada ilk kez bir liderin oy kullanmadığını ileri sürdü. Adem Çevik, “Aslında kayıtlara göre Kemal Kılıçdaroğlu diye biri yok. Kılıçdaroğlu bir suç işlese UYAP’ta herhangi bir kaydı yok. Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar altı aydan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz” diye konuştu.