T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu'na protestoda tanıdık isim

Fatih'te Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kişi "Humeyni'yi Atatürk'ten daha çok seviyorum" diyen Nuray Bezirgan'ın eşi çıktı.

04 Mart 2009 02:00

Fatih'te Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kişi "Humeyni'yi Atatürk'ten daha çok seviyorum" diyen Nuray Bezirgan'ın eşi çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde seçim çalışmaları yürüten CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fransızlar Maraş'ta saldırmıştı çarşaflı kadına, CHP'liler dün Bağcılar'da saldırdı" yazılı dövizle protesto edildi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Fatih'teydi.

Esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, aralarında türban ve çarşaflı kadınların da yer aldığı vatandaşlarla tek tek tokalaştı, sohbet etti. Çarşaflı kadınlar, "Allah yolunu açık etsin" diyerek Kılıçdaroğlu'na seçim yarışında başarı diledi.

Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun yanındaki CHP Fatih Belediye Başkan adayı Can Özyedierler'in çarşaflı kadınlardan birinin elini öpmesi dikkat çekti.

CNNTÜRK'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu önderliğinde fatih sokaklarında dolaşan CHP'liler, "Ey Fatihliler çarşafa tükürenler örtüye saldıranlar geliyor" yazılı döviz açan 4-5 kişilik grup tarafından protesto edildi.

CHP'lilerle tartışan grup üyelerinden adının Ömer Bezirgan olduğunu belirten kişi, "Fransızlar Maraş'ta saldırmıştı çarşaflı kadına, CHP'liler dün Bağcılar'da saldırdı. Çarşaf bu ülkenin gerçeği. Benim eşim ailem örtülü ve çarşaflıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu, protestocu grupla diyalog kurmadan esnafı dolaşmaya devam ederken CHP'liler ile bu kişiler arasındaki tartışma bir süre sonra sona erdi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra bir kahvehanede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Protestoyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Protestoyu görmedim ancak bu tür protestoları doğal karşılıyorum. Gerçekten bir bayana yapılan haksızlıktı. Ne olursa olsun o bir insan ve bayan. Onun çarşafının zorla açılması doğru değildir. Bir kaç kendini bilmez adam böyle yapıyor sonuçta böyle birşey ortaya çıkıyor" dedi.

Protestocu tanıdık çıktı

Fatih'te Kılıçdaroğlu'nu protesto eden Ömer Bezirgan'ın, bir tartışma programında "Humeyni'yi Atatürk'ten daha çok seviyorum" diyen Nuray Bezirgan'ın eşi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24