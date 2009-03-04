Kılıçdaroğlu'na protestoda tanıdık isim

Fatih'te Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kişi "Humeyni'yi Atatürk'ten daha çok seviyorum" diyen Nuray Bezirgan'ın eşi çıktı.



İstanbul'un Fatih ilçesinde seçim çalışmaları yürüten CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fransızlar Maraş'ta saldırmıştı çarşaflı kadına, CHP'liler dün Bağcılar'da saldırdı" yazılı dövizle protesto edildi.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Fatih'teydi.



Esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, aralarında türban ve çarşaflı kadınların da yer aldığı vatandaşlarla tek tek tokalaştı, sohbet etti. Çarşaflı kadınlar, "Allah yolunu açık etsin" diyerek Kılıçdaroğlu'na seçim yarışında başarı diledi.



Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun yanındaki CHP Fatih Belediye Başkan adayı Can Özyedierler'in çarşaflı kadınlardan birinin elini öpmesi dikkat çekti.



CNNTÜRK'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu önderliğinde fatih sokaklarında dolaşan CHP'liler, "Ey Fatihliler çarşafa tükürenler örtüye saldıranlar geliyor" yazılı döviz açan 4-5 kişilik grup tarafından protesto edildi.



CHP'lilerle tartışan grup üyelerinden adının Ömer Bezirgan olduğunu belirten kişi, "Fransızlar Maraş'ta saldırmıştı çarşaflı kadına, CHP'liler dün Bağcılar'da saldırdı. Çarşaf bu ülkenin gerçeği. Benim eşim ailem örtülü ve çarşaflıdır" dedi.



Kılıçdaroğlu, protestocu grupla diyalog kurmadan esnafı dolaşmaya devam ederken CHP'liler ile bu kişiler arasındaki tartışma bir süre sonra sona erdi.



Kılıçdaroğlu, daha sonra bir kahvehanede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Protestoyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Protestoyu görmedim ancak bu tür protestoları doğal karşılıyorum. Gerçekten bir bayana yapılan haksızlıktı. Ne olursa olsun o bir insan ve bayan. Onun çarşafının zorla açılması doğru değildir. Bir kaç kendini bilmez adam böyle yapıyor sonuçta böyle birşey ortaya çıkıyor" dedi.



Protestocu tanıdık çıktı



Fatih'te Kılıçdaroğlu'nu protesto eden Ömer Bezirgan'ın, bir tartışma programında "Humeyni'yi Atatürk'ten daha çok seviyorum" diyen Nuray Bezirgan'ın eşi olduğu öğrenildi.

