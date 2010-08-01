Kılıçdaroğlu'na pijamalı karşılama

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da, aralarında pijama giyen gençlik kolları üyelerinin de bulunduğu partililerce karşılandı.

Kılıçdaroğlu, Trabzon, Rize ve Artvin'de çeşitli programlara katılmak üzere tarifeli uçakla Trabzon'a geldi.

Kılıçdaroğlu'nu Trabzon Havalimanında CHP Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim, CHP Trabzon İl Başkanı Volkan Canalioğlu ile partinin Trabzon merkez ve ilçe gençlik kolları üyesi pijamalı bir grup ve partililer karşıladı.

Pijamalı gençlerin, "İktidara kadar uyku yok" yazılı pankart taşıdığı görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu, partilileri selamlayarak fotoğraf çektirdi ve ardından konaklayacağı otele geçti.