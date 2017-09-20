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Kılıçdaroğlu'na "Perişanız, emekli bitti" deyip bayıldı

Kılıçdaroğlu'nun yanına giden bir vatandaş, konuşma esnasında fenalaştı

20 Eylül 2017 12:15

Çorum’da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına yaklaşan bir vatandaş, “Biz emekliyiz. Emekli bitti. Rençber bitti” dedikten sonra yere yığıldı. Kılıçdaroğlu, yaşlı adam hastaneye kaldırılana kadar başından ayrılmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'un Osmancık ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti. İlk olarak Mardin'in Derik ilçesinde operasyon sırasında PKK ile çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna'nın Yenimahalle Zerat Zeytinli Caddesi’nde bulunan evini ziyaret etti. Şehit astsubayın babası Muzaffer Ayna'ya taziyelerini ileten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ayna ailesiyle bir süre görüştükten sonra şehit evinden ayrıldı.

Derdini anlatırken fenalaştı

Şehit evi çıkışında Kılıçdaroğlu’nun yanına yaklaşan Şaban Taşlı isimli bir vatandaş, “Biz emekliyiz. Emekli bitti. Rençber bitti” dedikten sonra bayıldı. Yere düşüp başını beton zemine çarpan Şaban Taşlı için Kılıçdaroğlu sağlık görevlilerini çağırdı. Sağlık görevlileri yaşlı adama müdahale ettikten sonra Osmancık Devlet Hastanes'ine kaldırdı. Kılıçdaroğlu, yaşlı adam hastaneye kaldırılana kadar başından ayrılmadı.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerde CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse ve Amasya Milletvekili Mustafa Tunca, CHP İl Başkanı Hasan Suvacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere eşlik etti.

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