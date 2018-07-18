Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' cezası: Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı davada 359 bin lira manevi tazminat cezasına hükmedildi.

Ankara başsavcılığı, Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili başlattığı soruşturmayı tamamlamıştı. Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı dekontların gerçek olduğunu tespit eden savcılık, “Kara para yok” diyerek Erdoğan’ın oğlu, dünürü ve eniştesi dahil beş şüpheli hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Erdoğan ve yakınları Kılıçdaroğlu aleyhine birden fazla dava açmıştı.

1.5 milyon lira manevi tazminat talebiyle açılan davada mahkeme 197 bin liralık cezaya hükmetmişti.

Kılıçdaroğlu geçen hafta da Erdoğan’a üç ayrı davadan 95 bin lira ödemeye mahkum edilmişti.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cennetinde Man Adası’ndaki şirkete 2011 yılında gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

Hükümet iddiaların ‘yalan’, belgelerin de ‘sahte’ olduğunu öne sürmüş, Erdoğan, ‘müfteri ve yüzsüz’ diye niteleyip 1,5 milyon liralık tazminat davası açtığı Kılıçdaroğlu’na “Mevcut şirketlerini satmaları sebebiyle onlara para geldi. Oraya da para gitmedi. Bu yapılan işlemlerde hiçbir sorun yoktur” diye yanıt vermişti.

HDP ve CHP’nin Meclis araştırma için sunduğu önergeler AKP oylarıyla reddedilmiş, CHP belgeleri basına dağıtmıştı.

Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarının yurt dışına ‘milyonlarca dolar kaçırdığının’ kanıtı olarak öne sürülen belgeleri savcılığa teslim etmişti.