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Kılıçdaroğlu'na "İspat etmezsen boğazına ne takacağız göreceksin" diyen Soylu'dan yeni açıklama

"Ben şartlı olarak söyledim"

09 Aralık 2017 11:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, ''Man Adası'ndaki paraları ispat edemezsen boğazına ne takacağız göreceksin"' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklama geldi. HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'yı arayan Soylu, "Onların geleneğinde var, ben ise şartlı söyledim" savunması yaptı.

Soylu Altaylı'yı arayarak şöyle konuştu:

“CHP’liler haklı değil; çünkü ben o cümleyi Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden sonra söyledim. Onun sözlerine yanıttı. Ben şartlı olarak söyledim. İspat edemezsen kimin boynuna geçer demem o yüzden. Çünkü Cumhurbaşkanı’na yönelik o imayı yaptıktan sonra ispat mükellefiyeti onda. Ama şunu da söyleyeyim; bizim siyasi geleneğimizde kimsenin boynuna ip geçirmek yok fakat CHP geleneğinde bu var. Daha önce de bu ülkede Başbakan’ın boynuna ip geçiren bir düşünce, bugün hâlâ aynı tehdidi herkese savurabiliyor. Ben de buna yanıt verdim.”

Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık sonrası Reza Zarrab'ı arkasına Türk Bayrağı koyarak canlı yayına çıkaran A Haber'i eleştirmişti. Kılıçdaroğlu, "Şeref madalyası takmalıydık" diyen A Haber'e, "Ben senin boynuna ne takacağımı çok iyi biliyorum" demişti.

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında  Reza Zarrab'la ilgili konuşmuş, Zarrab'ın casus olduğuna dair dosyayı MİT'in 18 Nisan 2013'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu iddia etmişti.

Kılıçdaroğlu'na yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. A Haber'e konuşan Süleyman Soylu çok sert açıklamalarda bulunarak, "Man Adası'nda Cumhurbaşkanının yakınlarının paralarının olmadığı ispatlarsa biz onun boğazına ne takacağız görecekler. CHP'lilere sesleniyorum başınızda bir düzenbaz var. Bu iddiasını ispat edecek, etmezse şerefsizdir, alçaktır. Bu adam sahtekardır" ifadelerini kullanmıştı.

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