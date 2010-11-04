'Kılıçdaroğlu'na Ecevit örneği'

T24 - CHP'de yaşanan tüzük krizi Kılıçdaroğlu ve Sav'ın yollarını ayırdı. Kılıçdaroğlu, Sav ve PM'de Sav'a yakın olan isimleri yönetim şemasının dışında bıraktı. Partideki korku imparatorluğunu yıktık diyen CHP genel Başkanı'na, Sav 'kararı yargıya taşıyacağını belirterek tepkisini dile getirdi.





CHP Genel Başkanı Yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: Koltuklar kimsenin babasının malı değil. Birileri, ‘Hayır ben koltuğumda oturacağım, eğer bu koltuğa benim altımdan alırsanız ben başka işler yaparım’ derse buna izin vermem.Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila'nın bugün (4 Kasım 2010) yayımlana yazısı şöyle:





Kılıçdaroğlu’nun liderlik hamlesi



CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Sekreter Önder Sav’ın “hesaplaşacağı” biliniyordu. Hesaplaşma beklenenden erken geldi.





Kılıçdaroğlu, CHP’ye genel başkan seçilmişti ama, “Önder Sav’ın vesayeti altında” görünümü veriyordu. Genel başkanlık koltuğuna Önder Sav’ın desteğiyle oturmuştu. Bu süreçte Sav’a karşı hiçbir koşul öne sürmemişti. Sav da Kılıçdaroğlu’nu genel başkan seçtirmiş, ancak Parti Meclisi’ni istediği isimlerden oluşturarak yerini sağlamlaştırmıştı. Bir başka deyişle yeni Genel Başkan, kuşatılmış halde çalışıyordu.



Lider olabilmesi için bu kuşatmayı yarması ve kendi yönetimini kurması gerektiğini biliyordu. Sabırlı davranarak uygun zamanı gözlüyordu.



Tüzük olayı, kavgayı erken patlattı. CHP’de dün yaşananlar Kılıçdaroğlu’nun liderlik mücadelesi olarak okunmalıdır.





Gürsel Tekin tercihi



Kılıçdaroğlu’nun genel başkan seçildiği mayıs kurultayından bu yana yaşanan “Gürsel Tekin sorunu” aslında Kılıçdaroğlu, Sav sorunuydu. Tekin, bu çatışmanın sembolü haline gelmişti.

CHP’yi dünkü kaosa sürükleyen kriz de yine “Gürsel Tekin” nedeniyle patladı, diyebiliriz.

Önceki akşam, “Kılıçdaroğlu ve Sav uzlaştı, tüzük kurultayı” yok haberi gerçeği tümüyle kavramıyordu. Uzlaşılan, yeni MYK’nın oluşturulmasıydı. Ancak isimler üzerinde tek tek anlaşma sağlanmamıştı. Beklenti Genel Sekreter Önder Sav’ın “örgütten sorumlu birinci genel başkan yardımcısı” olarak görevlendirilmesiydi.



Ancak Kılıçdaroğlu’nun kafasında başka bir isim vardı: Gürsel Tekin...



Kılıçdaroğlu, yeni listeyi Sav’a danışmadan oluşturmuştu. Gürsel Tekin’i, “örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı”, Önder Sav’ı ise, “seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı” olarak listeye yazmıştı.



İşte ipler, bu nedenle koptu. Sav, Kılıçdaroğlu’nun Gürsel Tekin tercihi karşısında, Kılıçdaroğlu’na bayrak açtı.





Ecevit örneği



Kurmayları Kılıçdaroğlu’na “Bülent Ecevit” örneğini vererek, Önder Sav’ı yeni yönetime almaması ve yeni bir yönetim belirlemesini önerdiler. Liderliğini göstermesinin tam zamanı olduğunu belirttiler. Bülent Ecevit’in, CHP’den kopmaları göze alarak yeni yönetimini oluşturduğunu, kendisinin de CHP’den kopmaları göze alarak aynı yöntemi izlemesini öğütlediler.



Kılıçdaroğlu’nun düşüncesi de bu yöndeydi. Kararını verdi. Yeni bir yönetim oluşturdu, Önder Sav ve arkadaşlarını yönetim dışında bıraktı.





Kurultay ne olacak?



Kılıçdaroğlu, yeni MYK’yı açıkladı, ancak kurultay çağrısı yapmadı. Bu tutum Kılıçdaroğlu’nun, Sav’ın delegelere hâkimiyetinden kaygı duyduğu biçiminde yorumlandı. Bu düşünceden hareketle olacak ki, Kılıçdaroğlu, CHP’li tabana ve kamuoyuna hitap eden bir konuşma yaptı. Gücünü halktan aldığını vurguladı. Önder Sav’ı partide korku imparatorluğu kurmak ve koltuğa ömür boyu yapışmakla suçladı. Değişim mesajı verdi. Delege dışındaki CHP’lilerden alacağı güçle delegeyi etkilemeye yöneldi.



Kılıçdaroğlu’nun liderlik hamlesinin sonuçlanması için mutlaka kurultaydan geçmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu’nun “yeni CHP” diyerek yine Ecevit’in liderleşmesi sürecini anımsatan söyleminin kurultayca onaylanması gerekiyor.



Kılıçdaroğlu, bu mücadeleyi kazanırsa, o zaman liderliğini ilan etmiş olacak. Bunu başarırsa yeni bir yönetimle yeni CHP’den söz etmesi mümkün.





Baykal: “Çok üzücü”



CHP’nin bir önceki lideri Deniz Baykal, gelişmeleri nasıl görüyor? Baykal, CHP’de yaşananları evinden izledi. Baykal’la dünkü görüşmemizde manzarayı nasıl gördüğünü sordum. Şu yanıtı verdi: “Çok üzgünüm. Çok üzücü bir tablo. Seçimle giderken böyle bir tablo ortaya çıkmamalıydı. Benim için önemli olan CHP’dir. CHP’nin böyle göbeğinden çatlamış bir görüntü vermesi bana acı veriyor. Bu süreçte parti parçalanmamalı, CHP’nin gövdesi mutlaka korunmalı. Türkiye’nin buna ihtiyacı var.”





Kılıçdaroğlu’na tavsiye



Baykal, Kılıçdaroğlu’na referandumdan hemen sonra kurultayı toplamasını, yeni tüzüğü yürürlüğe koymasını ve yeni bir Parti Meclisi seçilmesini önermişti. Baykal’la Kılıçdaroğlu arasındaki bu sohbet, referandum öncesinde Antalya mitingine birlikte giderken uçakta geçti. Baykal, kurultayı toplamaz, tüzüğü yürürlüğe koymaz ve yeni bir Parti Meclisi seçilmezse, yaşanabilecekler konusunda Kılıçdaroğlu’nu uyarmıştı.





Kemal Bey’e destek



Baykal, çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamalarda, “Kemal Bey’e destek olmak gerekir. Seçimlere giderken genel başkan sorunu yaşanmamalı. Parti bir karar verdi, genel başkan seçti, şimdi onu desteklemek gerekir” çağrılarında bulunmuştu.





