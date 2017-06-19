Kılıçdaroğlu’na doktorundan 'kayarak düşme' önlemi

Adalet Yürüyüşü’nün beşinci gününü yoğun yağış altında sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, doktoru Aydın Milletvekili Prof. Metin Lütfi Baydar’dan önemli uyarılar geldi.

Baydar, dünkü yürüyüşte, Kurtboğazı mevkiinde yol kenarında yüksek bir yerde Türk bayrağı açan gençlerle poz verdikten sonra inerken çamurlaşan toprak üzerinde kayarak düşen Kılıçdaroğlu’na, ‘bundan sonra güzergâh dışına çıkmayın’ tavsiyesinde bulundu.

Aydın Milletvekili Prof. Metin Lütfi Baydar’ın T24’ değerlendirmeleri şöyle:

"Genel Başkanımızın sağlığı gayet iyi, yürüyüşü engelleyecek sağlık problemli yok. Normal besleniyor, sıvı alıyor. Zaten uzun kilometreler yerine böldük yolu. Bir de dünkü gelişmeden sonar güzergah dışına çıkmama konusunda tavsiyede bulunduk kendisine. Dirseğinde küçük çizik vardı, pansuman yaptık gayet iyi. Bir arkadaşımız var Cengiz İslam var, onunla koordine halindeyiz. Ben de aralıklara kendini muayene ediyorum. Genel başkanımızın yürüyüşünde hiçbir sıkıntı yok."