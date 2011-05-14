Kılıçdaroğlu'na 'cırcır' soruldu

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24'ün önceki gün ortaya çıkardığı Cumhurbaşkanı Danışmanı Yusuf Müftüoğlu'nun twitter yorumları hakkında açıklama yaptı. Müftüoğlu'nun "Ak Partililer Kılıçdaroğlu’nun hoşafına müshil ilacı koydu, cırcır oldu. Onun için oy kullanmaya gidemedi" sözüne "Kendisine yakışanı söylemiş" karşılığını verdi.





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Kılıçdaroğlu, gazetecilerin ’Cumhurbaşkanı danışmanı Yusuf Müftüoğlu sizin için, ’Ak Partililer Kılıçdaroğlu’nun hoşafına müshil ilacı koydu, cırcır oldu. Onun için oy kullanmaya gidemedi’ sözlerini hatırlatması üzerine, "Kendisine yakışanı söylemiş" demekle yetindi.

Programda sarkma olunca İncesu ilçe gezisini iptal eden Kılıçdaroğlu Kırşehir’e geçti.