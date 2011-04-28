-KILIÇDAROĞLU'NA ''CEM UZAN''LI GÖNDERME ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bazı partilerin, reklamla, aldatmayla, (halka biz ne söylersek kandırabiliriz, inandırabiliriz) şeklinde kurgu yaptığını belirterek, ''Kimse Cem Uzan olmaya özenmesin, halk uyandı'' dedi. Babacan, TGRT Haber'de katıldığı bir programda, Başbakan Erdoğan tarafından dün açıklanan ''Kanal İstanbul Projesi''ne değinerek, bunun Türkiye için çok kapsamlı, İstanbul için de gerçek anlamda bir vizyon projesi olduğunu bildirdi. Birinci Boğaz köprüsüne dahi karşı çıkan zihniyetin şimdi bu projeye de ''kulp takmaya'' çalıştığını ifade eden Babacan, kendilerinin ise ileriye, geleceğe baktığını söyledi. Söz konusu projenin en önemli özelliğinin, İstanbul'un ve Boğaziçi'nin öncelikle emniyetini, güvenliğini sağlayacak olması olduğuna işaret eden Babacan, şöyle devam etti: ''Buradan her yıl 10 bin petrol tankeri geçiyor, sayı çok yüksek. Bunlardan tek bir tanesinde bir problem olsa, bu İstanbul için ciddi bir felaketle sonuçlanabilir. Proje, mevcut boğazımızı daha kıymetli hale getirecek. Önemli avantajı Karadeniz ile Akdeniz arasındaki enerji akışı çok daha hızlı bir şekilde seyredecek. Sürekli bir kuyruk var, sürekli bekleyenler var, çünkü boğazın bir kapasitesi var. Bu kanal açıldığında ulaştırma konusunda çok daha fazla verim elde edilecek. Bekleyen gemilerin beklemelerden kaynaklanan yıllık maliyetinin 1,4 milyar dolar olduğu hesap ediliyor. Proje ile yeni bölgeler oluşacak, yeni semtler oluşacak, dolayısıyla İstanbul'un büyümesi daha sıhhatli hale gelecek, şehrin daha sıhhatli gelişmesine katkısı olacak.'' -''KAZANDIRACAKLARINA BAKMAK LAZIM''- Projenin maliyeti ve güzergahı konusunda kesin bir açıklama yapmama kararı aldıklarını belirten Babacan, burada, finansman modellerinin çok çeşitli ve aynı zamanda çok ciddi kaynak üretebilecek bir proje olduğunu ifade etti. Proje için ''şu kadar kaynak gidecek'' dememek, kazandıracaklarını artı hanesine yazmak gerektiğini kaydeden Babacan, projenin ekonomik değerlendirmesini, maliyetin yanı sıra getiriyi de dikkate alarak yapmak gerektiğini söyledi. Babacan, Kanal İstanbul Projesi için, ''İstanbul'a yeni bir ruh, yeni bir nefes getirecek çok tarihi bir proje. Bir sene sonra da yazılacak bu proje, bundan 300 sene de sonra da yazılacak, nasıl Süveyş kanalı, Panama kanalı tarihe yazıldıysa bu da öyle bir proje'' dedi. -''CEM UZAN'LI GÖNDERME''- Babacan, AK partinin ve diğer partilerin seçim beyannamelerine ilişkin olarak da, kendi seçim beyannamelerinin ekonomi ağırlıklı bütüncül ve tutarlı bir program olduğunu ifade etti. Parti olarak 2002'den bu yana ne dedilerse yaptıklarını ve seçim beyannamesine de bütün yapılanlarının özetini koyduklarını anlatan Babacan, diğer siyasi partilerin, muhalefetin ise beyannamelerinde geçmişe ait hiçbir şey bulunmadığını söyledi. Babacan, ''eğer bir siyasi parti eski olduğunu iddia ediyorsa, belli dönemde söz sahibi olduysa, o dönemde yaptıklarını da ortaya koyacak ki, o söylediklerinin bir kredibilitesi olsun. Yoksa ileriye doğru vaatten oluşan bir doküman, bir laf kalabalığından öteye geçmez. Seçim beyannamesinde alnının akıyla daha önce yaptığını yazan biziz'' şeklinde konuştu. Başbakan Yardımcısı ''Bir yandan şu kadar büyüyeceğiz derken, bir yandan tasarruf oranını yükselteceğiz derken, bir yandan da bütçe açığı düşüreceğiz diyemezsiniz. İşi bilenler bunu yutmaz. Yani ilkokul 3 matematiği gibi aslında makroekonomik dengelerin çok ana unsurları vardır. Onları alta alta yazıyorsunuz tutmuyor. İçinde ne var? Cümle, cümle seçim meydanlarda konuşmak için söylemler var bir iç bütünlük maalesef yok'' diye konuştu. Bugün Türkiye'de bir güven ortamı varsa, bunun en önemli sebebinin, kendilerinin ortaya koydukları hedeflerin, vermiş oldukları sözlerin fazlasıyla tutturulması, fazlasıyla yerine gelmesinin olduğunu kaydeden Bakan Babacan, şöyle devam etti: ''Daha önce hiçbir hedefi tutturamamış, kendi dönemlerinde yaptıkları belli olan siyasi partiler bugün bakıyoruz bize benzer şeyler yapmak istiyor. Bunlar beyhude çabalar. Ama şu var, Türkiye'de bir Cem Uzan vardı biliyorsunuz. Genç Parti sadece yalanlar üzerine kurulan ve sadece reklam üzerinde yürüyen bir kampanyayla 2002'de yüzde 7 oy çıkardı. O dönem Türkiye'nin farklı dönemiydi. O döneme bakın nasıl bir reklam kampanyası, vaatlerle (mazot 1 TL olacak) diyordu Cem Uzan. Şimdi sayın Kılıçdaroğlu, (mazot 1.5 lira) olacak diyor. Hayal açısından baktığınızda tamamen aynı. Bazı partiler buna özeniyor, reklamla aldatmayla, halkın hangi kesiminin hoşuna ne gider, biz ne söylersek kandırabiliriz, ne söylersek inandırabiliriz diye kurgu yapıyorlar. Söylemden yola çıkıyorlar, zannediyorlar ki Türkiye o günün Türkiye'si, şimdi halk uyandı, yani öyle boş vaatlerle, söylemlerle yüzde 7'lik kandırma alanı, aldatma alanı.. Artık Türkiye'de o alan yok. Artık gözü kapalı, gözü kapatılmış bir ülke değiliz biz. Kimse Cem Uzan olmaya özenmesin, bunun elde edilecek bir sonuç olduğunu düşünmüyoruz. Halkımızın bu konuda sağduyusunun güçlü olacağına inanıyoruz.''