Kılıçdaroğlu'na büyük tuzak

T24- Türk kamuoyunun yakından takip ettiği Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden büyük bir oyun oynanmak istendi.



Cumhuriyet Gazetesi'nden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre; Yolsuzlukları belgelerle kamuoyuna açıklayan ve bu yönüyle halkın saygısını kazanan Kılıçdaroğlu’na, genel başkan olmadan kısa bir süre önce Deniz Feneri’yle ilgili düzmece bir belgenin “100 bin Avro” karşılığında satılmak istendiği ortaya çıktı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili ismi gizli tutulan bir kişiyi iki gün boyunca sorgulayarak planın hem Deniz Feneri olayını yakından takip eden CHP ve Kılıçdaroğlu’nu yıpratmak; hem de Almanya’nın asıl failler olarak nitelendirdiği isimlerin üzerine atılan bazı suçlamaları üstlenmek olduğunu tespit etti. Cumhuriyet bu önemli bilgiyi hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan hem de CHP Genel Merkezi’nden doğrulattı.



Yaklaşık 3-4 ay önce Ankara’da yaşanan olay özetle şöyle gelişti: Kemal Kılıçdaroğlu’na genel başkan olmadan kısa bir süre önce Deniz Feneri’yle ilgili belge vereceğini söyleyen bir kişi bunun karşılığında CHP liderinden 100 bin Avro talep etti. Kılıçdaroğlu bu teklifi reddetti.



İki gün sorgulandı



Konuyla ilgili olarak ismi gizli tutulan bir kişinin daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda iki gün boyunca sorgulandığı öğrenildi. Sorgu sırasında Kılıçdaroğlu’na satılmak istenen belgenin düzmece olduğu belirlendi. Savcılığın tespitinin ise bu kişinin Almanya’nın asıl failler olarak nitelendirdiği isimlerin suçunu üstlenmek yönünde olduğu belirtiliyor.



Savcı yalanlamadı



Ulaştığımız “CHP liderine para karşılığı belge satılmak istendiğine” ilişkin bilgiyi konunun muhatabı olan iki tarafa da sorduk. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturmayı yürüten Ankara Basın Savcısı Nadi Türkaslan paylaştığımız bilgileri yalanlamayarak, “Deniz Feneri soruşturmasında gizlilik kararı olduğu için açıklama yapamacağını, bu konuyla ilgili muhatabımızın Kemal Kılıçdaroğlu” olduğunu söyledi.



Türkaslan’ın bu açıklaması üzerine bu kez CHP Genel Merkezi aracılığıyla Kemal Kılıçdaroğlu’yla edindiğimiz bilgileri paylaştık. Kılıçdaroğlu haberimizde de yer verdiğimiz bilgileri doğruladı.