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Kılıçdaroğlu’na Babalar Günü’nde ayakkabı hediye edildi

"Kutusunu saraya göndereyeceğiz"

18 Haziran 2017 22:07

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklanmasının ardından CHP’nin başlattığı Adalet Yürüyüşü, dördüncü gününü geride bıraktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Twitter hesabında yaptığı paylaşıma göre, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Babalar Günü hediyesi olarak yürüyüş ayakkabısı hediye edildi. Erdoğdu, ayakkabının kutusunu da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gönderileceğini söyledi.

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