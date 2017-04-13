Kılıçdaroğlu'na askeri törenle karşılama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir ve ilçelerindeki programları kapsamında Bandırma'ya gitti. Kılıçdaroğlu'nu taşıyan uçak Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne indi. Kılıçdaroğlu'nun burada askeri bir törenle karşılandı.

A Haber'de yayınlanan fotoğraflarda Kemal Kılıçdaroğlu üste askerler tarafından resmi törenle karşılanıyor. Üs komutanlarının tokalaştıkları Kemal Kılıçdaroğlu, resmi tören mangasını selamlıyor.

Söz konusu fotoğraflar sosyal medyada tartışma yarattı.

Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer hakkında işlem başlatılmasını ve görevden alınmasını kişiler, sosyal medyada birçok mesaj paylaştı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Tuğgeneral Ahmet Biçer'in suçsuz olduğu anlaşılmış ve Resmi Gazete'de çıkan kararla yeni görev yerine atanmıştı.

Tayiz ve Altınok tartışması

30 Mayıs 2016'da gazeteciler Melih Altınok ve Kurtuluş Tayiz'in uçağa binecekleri sırada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım selamlamak için bekleyen askerlerle pozları sosyal medyada tepki çekmişti. O fotoğraflar şöyleydi:

Fotoğraflara tepki gösterenler arasında AKP Milletvekili ve MKYK Üyesi Fatih Şahin de vardı.