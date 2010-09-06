Kılıçdaroğlu’na 90 liralık gömlek

T24 - Genel Başkanlık seçiminde giydiği 495 TL’lik İtalyan gömlek tartışmalara neden olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın da tercih ettiği yerli bir firmayla gömlek başına 90 TL’ye anlaştı.



Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan seçildiği kongrede giydiği 495 TL’lik Etro marka gömleğin tartışmalara neden olmasının ardından harekete geçti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, A Rossi Gömlek isimli firmasıyla anlaşmaya vardı.



Firma, Kılıçdaroğlu’na bir hafta önce mavi tonlarının hakim olduğu 2 gömlek gönderdi.



CHP lideri, ''Kemal Kılıçdaroğlu'' imzalı gömleğini ilk olarak Mersin mitinginde giydi.



Kılıçdaroğlu'nun Ramazan Bayramı sonrası için 8 gömlek siparişi verdiği öğrenildi.



Kılıçdaroğlu'nun, bayramdan sonra diktireceği gömleklerin renk ve desenini ise kataloglardaki 2 bin çeşit arasından kendisinin seçeceği kaydedildi.

Tanesi 90 lira



A Rossi Gömlek firmasının sahibi Bayram Önder, Kılıçdaroğlu’yla tartışmaların ardından görüşmeye başladıklarını belirterek, “Kendisi gömlek fiyatının sabit kalmasını istedi. Tanesini 90 TL'den veriyoruz'' dedi.



Kumaşlarının yüzde 100 pamuk olduğunu ifade eden Önder, kumaşlarının kalite kontrolünü İstanbul Teknik Üniversitesi’ne yaptırdıklarını bildirdi.

Osmanlı gömleği



Selçuklu ve Osmanlı dönemi ile Cumhuriyet tarihinin bugüne kadarki gömleklerini yeniden dikeceklerini ifade eden Önder, bu iş için pek çok tarihçiyle çalıştıklarını belirtti.

Kadınlara terzilik kursu



Bayram Önder, Beyoğlu'nda açılacak yeni yerlerinde kimsesiz ve kocası tarafından sokağa atılmış kadınlara terzilik dersleri vererek, meslek edindireceklerini de sözlerine ekledi.

Başbakan'ın da tercihi



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Özel Acıbadem Hastanelerinin sahibi Mehmet Ali Aydınlar gibi siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin de sözkonusu firmayı tercih ettiği bildirildi.