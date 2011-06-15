Kılıçdaroğlu'na 76 ilden destek geldi!

T24 - Seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı CHP MYK'sında, olağanüstü kurultay çağrılarının da konuşulduğu ve 76 il başkanından yönetime 'arkanızdayız' mesajı geldiği belirtildi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü.



76 il başkanı: Arkanızdayız



Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil'in, seçim sonuçlarının değerlendirildiğini belirttiği MYK'da, edinilen bilgilere göre parti içinden yükselen olağanüstü kurultay çağrıları da gündeme geldi.



Olağanüstü kurultayın gündemlerinde olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'na, 76 il başkanından destek telefonu geldiği belirtildi.





Kılıçdaroğlu: Kurultay gündeme gelirse hesap veririz



Edinilen bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'da 'olağanüstü kurultay gündemimizde yok' dedi ve ekledi: "Eski alışkanlıklar ve eski dönem geride kaldı. Delegeleri imza vermemeleri için sakın aramayın. Kurultay gündeme gelirse hesap veririz. Parti içi eleştiriler doğal ama olağanüstü kurultay gündemde değil."



Olağanüstü kurultay talepleriyle ilgili olarak 76 il başkanının Kılıçdaroğlu'nu arayarak 'arkanızdayız' mesajı verdiği belirtilirken, MYK'da, belediyelerden duyulan hoşnutsuzluğun seçim sonuçlarında etkili olduğu değelendirmelerinin yapıldığı kaydedildi.



Yeni anayasa tartışmalarının da gündeme geldiği ve "İktidarın tavrı önemli ve önce uzlaşma komisyonunda görüşülsün" görüşünün benimsendiğinin belirtildiği MYK'yla ilgili açıklamalar, toplantı sonrası Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil'den geldi.





Tamaylıgil: Başarılı bir atış



MYK'da seçim sonuçlarının değerlendirildiğini anlatan Tamaylıgil, ''CHP'nin 2007, 2009, 2011 yılları itibarıyla oy oranlarında başarılı bir artış gerçekleştirdiğini, bununla beraberde milletvekili sayılarını artırdıklarını'' söyledi.



Tamaylıgil, ''CHP olarak oluşan Meclis grubumuzla beraber, çalışmalarımızı bize verilen sorumluluk ve yükümlülük noktasında var gücümüzle ortaya koyacağımız hedeflerimizle ve seçime gidiş noktasında açıkladığımız projelerin temel ilkelerini halkımızla paylaşmaya devam ederek sürdüreceğiz...



Bugünden itibaren hatta pazartesinden itibaren çalışmalarımız aynı tempo, inanç ve enerji ile devam ediyor... Önümüzdeki dönemde seçimler ve iktidar hedefli yürüyüşümüzle yolumuza devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.





Örgütlerden bilgi istedi



Tamaylıgil, seçim sonuçlarına ilişkin tüm örgütlerden seçimle ilgili bilgi istediklerini, bunların MYK'ya ulaşmasından sonra değerlendirileceğini bildirdi.



Seçim sürecinde ''haddini aşan ve kimi zaman sinkaflı kelimelere dönen CHP'nin muhatap bırakıldığı ağır kelimelerle karşı karşıya kaldıklarını'' ifade eden Tamaylıgil, bu konuda yasal olarak başlattıkları girişimlerin takipçisi olacaklarını söyledi.





Kurultay talepleri



Tamaylıgil, bir gazetecinin, bazı muhalif isimlerin kurultay talebi olduğunu anımsatması üzerine, ''CHP her zaman hukuka, hukukun üstünlüğüne parti içi hukuka inanan bir partidir. Dile getirilen düşünceler, eleştiri boyutunda olduğunda ortaya konulabilir. Bir tüzüğümüz vardır, kurultayın nasıl toplanacağını ortaya koymaktadır. Herkes özgür iradesiyle bu süreci ve tüzüğün gereklerini yerine getirebilir...'' ifadelerini kullandı.



Tamaylıgil, ''Önümüzdeki günlerde bir Parti Meclisi (PM) ya da il başkanları toplantısı olacak mı?'' yönündeki soru üzerine ise ''Öncelikle rakamlar ve ortaya çıkış süreciyle ilgili olarak kesinleşen bir noktada değiliz, bunu detaylı değerlendiriyoruz. Örgütün ortaya koyacağı iller bazındaki değerlendirmeleri de ortaya koyacağız'' yanıtını verdi.





'Konuşmalar balkonda kaldığı için...'



Yeni anayasa konusunda iktidar partisinin ''uzlaşma sağlanması'' yönünde açıklamalarının olduğunun hatırlatılarak, CHP'nin görüşünün sorulması üzerine Tamaylıgil, ''İktidar partisi bugüne kadar uzlaşma eylemlerinde bulunmamıştır, bu tür söylemlerin güven telakki ettiğini söylemek de mümkün değildir. Parti tercihleri ötesine gitmeyen balkon konuşmaları, genelde balkonda kaldığı için uygulamada hangi noktaya taşıyacaklar, göreceğiz'' dedi.





Yerel özerklik konusu



Tamaylıgil, CHP'nin yereli ilgilendiren konularda Avrupa Konseyi Özerklik Şartı içindeki başlıkların dikkate alınmasını ve yerel yönetimlerin mali açısından güçlendirilmesini ortaya koyduğunu söyledi.



Tamaylıgil, ''Biz CHP olarak üniter devleti ve bu ülkeyi bölünme noktasında bir tercihi ortaya koyanlara karşı en önemli dirayetli güç olarak kendimizi görürüz ve hiç bir zaman ülkemizin bölünmesini veya bölünmeye götürecek söylemlerin ortaya konulmasını da kabul etmeyiz'' dedi.





Özel kalem müdürü sağlık sorunu nedeniyle görevinden ayrıldı



Bu arada CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Hamret Şafak Erdemiş'in sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiği öğrenildi.





