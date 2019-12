Kılıçdaroğlu’na 55 Baykal’a 40 imza

T24 - CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan adaylığını açıklamasının ardından, 55 CHP milletvekili “destek” deklarasyonu yayımladı. Akşam saatlerinde ise bu isimlerden 7-8’inin “Biz Deniz Baykal’ın desteği var diye düşündük ve o yüzden imza vermiştik” diyerek imzalarını çektikleri öne sürüldü.



97 CHP’liden son dakika katılımlarıyla 58’inin Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi, kulislerde “Önder Sav ekibi ağırlığını koydu” yorumlarına yol açtı. Baykal yanlısı milletvekilleri de imza toplamaya başlarken saat 21.00 sıralarında 40’ı aşkın milletvekilinin bu listeye imza attığı öğrenildi.





Vekillerden jet toplantı



Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklamasından kısa süre sonra TBMM’de bir araya gelen milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’na destek metni hazırladı. 30’u aşkın CHP milletvekili, TBMM’de düzenledikleri basın toplantısıyla deklarasyonunu açıkladı. CHP Genel Sekreteri Önder Sav’a yakınlığı ile bilinen Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün okuduğu metne 55 milletvekili imza koydu.

Basın toplantısının sonuna doğru Bingöl, destek sayısının 58’e yükseldiğini açıkladı. Akşam saatlerinde CHP Genel Merkezinde Sav’ın makamının bulunduğu 10. kat ile Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’in odasının bulunduğu 11. katta yoğun bir hareketlilik yaşandı. Sav ve ekibi il başkanlarından Kılıçdaroğlu’nun lehine imza toplarken, Ateş de Baykal’a destek için milletvekillerinden imza topladı.



CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Suha Okay, 70 civarında il başkanından Kılıçdaroğlu’na destek imzası aldıklarını söyledi. Ateş’in ise Baykal’a destek için milletvekillerinden topladığı imza sayısının 40’ı aştığı, Kılıçdaroğlu için imza veren 7-8 milletvekilinin de “Biz Deniz Baykal’ın desteği var diye düşündük ve o yüzden imza vermiştik” diyerek imzalarını çektikleri ifade edildi. Okay ise bu bilginin doğru olmadığını kaydetti. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, “Baykal’ın adaylığı söz konusu olduğu için Kılıçdaroğlu’na verdiğim imzayı geri çektim” dedi.





Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler



“Önder Sav, Güldal Mumcu, Hakkı Suha Okay, Kemal Anadol, Tekin Bingöl, Ali Koçal, Hüseyin Ünsal, Akif Ekici, Gürol Ergin, Ahmet Küçük, Yaşar Tüzün, Kemal Demirel, Bayram Meral, Fatih Atay, Erol Tınastepe, Abdurrezzak Erten, Oğuz Oyan, Haluk Koç, Ensar Öğüt, Gökhan Durgun, Murat Sönmez, Eşref Karaibrahim, Orhan Ziya Diren, Abdullah Özer, Sacit Yıldız, Hulusi Güvel, Birgen Keleş, Şevket Köse, Durdu Özbolat, Mevlüt Aslanoğlu, Vahap Seçer, Osman Coşkunoğlu, Ali Rıza Ertemür, Yaşar Ağyüz, İsa Gök, Ali Arslan, Malik Özdemir, Tansel Barış, Rahmi Güner, Metin Arifağaoğlu, Turgut Dibek, Bilgin Paçarız, Şahin Mengü, Şinasi Öktem, Ali Oksal, Muharrem İnce, Rasim Çakır, Engin Altay Metin Arifağaoğlu, Gaye Erbatur, Mevlüt Coşkuner, Atilla Kart, Akif Hamzaçebi, Çetin Soysal, Abdulaziz Yazar, Derviş Günday, Ali Topuz, Necla Arat.”