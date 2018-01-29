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Kılıçdaroğlu'na 4'üncü rakip

Eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk'tan önce, Ümit Kocasakal, Muharrem İnce ve Ömer Faruk Eminağaoğlu da genel başkan aday adayı olacağını açıklamıştı

29 Ocak 2018 20:26

CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı öncesinde genel başkanlık için bir isim daha adaylığını açıkladı. 

Eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk, 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı.

Daha önce, Ümit Kocasakal, Muharrem İnce ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, kurultayda genel başkan aday adayı olacağını açıklamıştı.

Eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk, aday adaylığını Bostancı Green Park Otel'de düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

CHP'nin tekrar iktidar alternatifi olması için genel başkanlığa aday olmaya karar verdiğini söyleyen Alparslan Çabuk, "2018 yılında sekiz seçim kaybetmiş bir genel başkan aday olmamalı. Kılıçdaroğlu CHP örgütüne umutsuzluk vermektedir" dedi.

 

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