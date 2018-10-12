Kılıçdaroğlu:Hayal kırıklığına uğrayan AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Biz kiminle ittifak yapacağız; yıllar yılı AK Partiye oy verip bugün hayal kırıklığına uğrayan AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız \"dedi.



SEYİT TORUN: BU SEÇİM DANANIN KUYRUĞU KOPACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde düzenlenen Sosyal Demokrat Belediye Başkanları Toplantısına katıldı.



Toplantıda ilk konuşmayı CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptı. Yerel seçimlerin önemine değinen Seyit Torun, \"Bu seçim dananın kuyruğu kopacak. Vatandaş ‘artık yetti’ diyor. Büyük kentlerde kazanlar kaynıyor. AKP yalanla, palavra ile iktidara tutunmaya çalışıyor ama harç bitti yapı paydos. Lale devri bitti kır çiçeklerinin devri başlıyor. 25 yıl karakış yaşayan kentlerimiz artık baharı yaşayacak. Tespit ettiğimiz 13 bölgede çalışmalar yapacağız. Her bölgeye ve adaya uygun tek tek özel kampanyalar hazırlayacağız. Siyasi parti ayrımlarını bir yana bırakıp Türkiye\'nin her vatandaşıyla ittifak yapacağız. Bizim milletimiz asla partici değil harbicidir. Milletimiz doğru söyleyeni daima sahiplenmiştir. Halkımızla el ele vereceğiz. Son turda tur bindirmek için koşmaya başlayacağız. Bu seçim çok güzel şeyler olacak\" diye konuştu.



\'YEREL YÖNETİMDE HİÇBİR SİYASİ PARTİ CHP\'Lİ BELEDİYENİN ELİNE SU DÖKEMEZ\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına teşekkür ederek konuşmasına başladı. Türkiye\'nin içinde bulunduğu koşulları ve vatandaşların mutsuz olduğunu herkesin bildiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



\"Yarın sabah ne olacağını bilmiyoruz, riskler neler bilmiyoruz. Biz uyarıyoruz sorumlu bir siyasal parti genel başkanı olarak uyarıyorum ve uyardım bu şekliyle hükümet ve saray Türkiye\'yi yönetemez. Yönetim bilgi ister, deneyim ister. 16 yıldır deneyim kazanmadılar. Ofis üstüne ofis kuruluyor. Atama ile gelen bakanlar, yetkileri bazen parlamentonun üstünde. Türkiye\'nin oturup düşünmesi lazım. Türkiye sadece AK Parti\'nin değil. Siyasete şöyle veya böyle baksın bakmasın 81 milyonun Türkiye’sidir. Ve her birimizin vatandaş olarak sorumluluklarımız vardır. Yerel yönetimlerde hiçbir siyasal parti CHP\'li belediyelerin eline su dökemez. Bize kızabilirler, bazı hizmetleri eksik bulabilirler ama eğri oturup doğru konuşalım metro deyince akla CHP gelir. Temelini atanlar CHP\'li belediyeler. Halk ekmek fabrikalarını kimler kurdu, CHP\'li belediyeler. Yani bugün pek çok belediyenin örnek aldığı uygulamaların CHP\'li belediyeler olduğunu herkesin bilmesi, görmesi lazım.\"



\'HİÇBİR CHP\'Lİ BELEDİYENİN OLDUĞU YERDE O BELDEYE ASLA VE ASLA İHANET EDİLMEMİŞTİR\'

Kemal Kılıçdaroğlu, yayalaşma alanlarını CHP\'li belediyelerin başlattığını kaydederek şöyle dedi:

\"Kentte yaşayan insan huzur içinde kahvaltı yapmak, gazete okumak ister. Oturup konuşmak ister. Kahve içip, tiyatroya gitmek ister. Huzur içinde o kentte oturmak yaşamak ister. Bir yeşil ağaç görmek ister. Kentlerde yayalaşmayı trafiğe kapatma uygulamasını da başlatan biziz. Beyoğlu\'nda bunu başlatan ve İstanbul\'un semtlerine bu uygulamayı yayan da CHP\'li belediyelerdir. İstanbul, göz bebeği gibi korumamız gereken bir kent. İstanbul\'a ne yapıldı sonunda itiraf edildi, \'ihanet ettik\' dendi. Sarayda oturan zat 81 milyonun önünde böyle dedi. Ama hiçbir CHP\'li belediyenin olduğu yerde o beldeye asla ve asla ihanet edilmemiştir. Biz insan için belediyecilik yapıyoruz. İnsanı insan olarak görmek, değerlendirmek ve bağrımıza basmak bizim temel görevimizdir. Öyle bakıyoruz insana. CHP\'li belediyelerin olduğu yerlerde vatandaş nefes alır. Dört mevsimin güzelliğini CHP\'li belediyelerin olduğu yerde görür. Kapılarımız sonuna kadar her vatandaşa açıktır. CHP\'li belediyelerin olduğu yerlerde bütün ibadethaneler tertemizdir. Hepsine bakılır. Belde halkı nasıl yaşamak istiyorsa ona her türlü hizmeti vermeyi temel ilke edinen bir gelenekten geliyoruz.\"



\'CHP\'Lİ BELEDİYELERE MÜFETTİŞ ÜSTÜNE MÜFETTİŞ GÖNDERİYORLAR, GÖNDERMEZSENİZ NAMERTSİNİZ\'

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP\'li belediye başkanlarının çalışmalarını baskı altında yürüttüklerini bildirerek şunları kaydetti:

\"Bunları yaparken belediye başkanlarımızın olağanüstü baskı altında olduğunu biliyoruz. Müfettiş üstüne müfettiş gönderiyorlar bir açık bulabilir miyim diye. Göndermezseniz namertsiniz. Geleneğimizde halka hesap vermek vardır kaçmak yoktur. Belediyeciliği o yüzden halka hizmetin çok önemli unsuru olarak görüyoruz. Yeşilse yeşil güzellikse güzellik. Toplumun ihtiyaç duyduğu her şeyi koşulsuz yerine getiriyorlar. Onların belediyelerine bakın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Ankara, Balıkesir, Düzce, Niğde istifa etmek zorunda kaldı. Niye istifa ettiler. Niye istifa ettirildiler. Kimse bilmiyor. Kusurları varsa çıkarırsın. Yoksa niye istifa etsinler. İleride çocuklarına, torunlarına anlatacakları gerekçe yoktur. İnsan bunlar eleştirebilirsiniz haksız da görebilirsiniz. Ama adaletin yerine geçip belediye başkanlarının boynunu vurmak asla ve asla değildir. Korkudan ses çıkaramıyorlar. Verilmeyecek hesapları mı var. Ama bizim başkanlara nefes bile aldırmıyorlar. Görevlerinden alıyorlar. Ama biz bütün başkanlarımıza güveniyoruz. Hepsi onuruyla gururuyla belde halkına hizmet veriyor. Bu belediye başkanları ise kendi parti liderleri tarafından tehdit ediliyor. Ne demek istifa et ya da bedeli ağır olacak. Bu çok ağır bir laf. Eğer yolsuzluk yaptılar istifa ettiler ve sen onları akladıysan sen harama ortaksın. Yolsuzluğa ortaksın. Ama başka gerekçe varsa çıkıp bunun anlatılması lazım. Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Biz hesabı belde halkına veririz. Hesap vermekten insanları kurtarmak hangi demokraside vardır. Zorla istifa ettirilenlerin gelecekte torunlarına anlatacakları hiçbir hikaye yoktur. Bir kişinin arzusu üzerine belediye başkanı istifa ediyorsa orada sorun var demektir. Ya istifa edersin ya burnundan getirilir. Ne var bunun arkasında bugüne kadar ortaya çıkmadı. Ama çıkaracağız. \"



\'BİZ KİMİNLE İTTİFAK YAPACAĞIZ; YILLAR YILI AK PARTİYE OY VERİP BUGÜN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYAN AK PARTİLİ KARDEŞLERİMİZLE İTTİFAK YAPACAĞIZ\'

Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde kendilerine hedefler koyduklarını bildirerek şunları kaydetti:

\"Yerel seçimlerde hedefler koyduk. Önemli hedefler. Bütün belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Onlar bizim temsillerimiz. Onlar hizmet verdikçe göğsümüz kabarıyor. Önümüzdeki süreçte Balıkesir, Denizli, Uşak, Mersin, Adana, Antalya, Ankara ve İstanbul\'u alacağız. Ankara ve İstanbul dahil alacağız. Yerel yönetimlerde söz sahibiyiz biz. Ne olduğunu nasıl olması gerektiğini biz çok iyi biliriz. Hiç yanlışımız oldu diyemiyoruz. Eksikliklerimiz var. Onları zaman içinde tamamlıyoruz. Eğer AK Partili bir belediye başkanı kentsel dönüşüm için başvurduğunda karar çıkıyor, CHP\'li belediye başvurduğunda yıllarca karar çıkmıyorsa orada sorunumuz var. O eksiklik siyasal iktidarın engellemelerinden kaynaklanıyor. Siyasi iktidar vermiyor yetkiyi, başarıyı kimse görmesin diye. Bunu bütün halkımızın bilmesi lazım. Bize soruyorlar. yerel yönetimlerde ittifak var mı diye. Sandıkta ittifak yapacağız. Halktan, beldeden yana olan ayrımcılıktan yana olmayan halkına hesap veren belde halkına diyeceğiz ki belediyelerimize oy verin. Yoksul bölgelere pozitif ayrımcılık yapıyoruz sadece. Biz kiminle ittifak yapacağız; yıllar yılı AK Partiye oy verip bugün hayal kırıklığına uğrayan AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız. Biz hizmet verirken dikkatli olmak zorundayız her kuruşun hesabını veriyoruz.\"



\'POLİSİYE TEDBİRLERLE FİYAT MI DÜŞÜRÜLÜR. ALLAH AKIL FİKİR VERSİN\'

Kemal Kılıçdaroğlu, enflasyonla mücadele programını eleştirerek şunları dedi:

\"Polisiye tedbirlerle fiyat mı düşürülür. Allah akıl fikir versin. Belli makamda oturan insanların yalan söylememeleri lazım. Yalan söyleme hakları da yoktur. Bu kendi halkına kötülük etmektir bir anlamda. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat, İnönü fotoğrafını gösterip \'elindeki Türk Bayrağı değil, Amerika bayrağı\' diyor. Sonra 180 derece çark ederek tek bayrak demedim ki zaten diyor. İki çubuk orada görülüyor bunu söylemiş. Birinci yalan elinde Türk bayrağı yok diyor. Nasıl bir yalan söylüyorsun sen. Koltukta oturan birisi bize bir şey söylemiyor, kime söyleyecek İnönü\'ye söylüyor. İnönü gidip Katar şeyhinden bedava uçak almadı, birisinin önünde diz çökmedi. Yedi düvele diz çöktürdü İnönü.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-CHP\'li belediye başkanları

-Katılımcılar

-Detaylar

-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

Haber: Nursima ÖZONUR - Kamera:Kaan ULU / ANKARA, (DHA)