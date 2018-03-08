Kılıçdaroğlu'dan siyasi partilere cinsiyet kotası çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetin son 15 yılda yüzde bin 400 arttığını belirterek, " Parti tüzüğümüzde yüzde 33 cinsiyet kotası var. Bütün siyasal partilere açık ve net bir çağrıda bulunuyorum. Gelin siyasi partiler yasasını değiştirelim cinsiyet kotasını en az yüzde 33 olarak parlamentodan geçirelim" çağrısında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadın Muhtarlar Buluşması'na katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıka detaylar şöyle:

"Kadına yönelik şiddet son 15 yılda yüzde bin 400 arttı. kadına yönelik şiddet neden arttı, çocuk evlilikleri neden oluyor. Parti tüzüğümüzde yüzde 33 cinsiyet kotası var. Bütün siyasal partilere açık ve net bir çağrıda bulunuyorum. Gelin siyasi partiler yasasını değiştirelim cinsiyet kotasını en az yüzde 33 olarak parlamentodan geçirelim.

Muhtarların bizim demokrasimizin temeli olduğunu kimse unutmasın. Demokasi kültürünü bu topraklara getirenler muhtarlar olmuştur. Muhtarların temel bir kanunu olması lazım. Bütün siyasi partilere çağrı yapıyorum, gelin temel bir muhtarlık kanunu çıkaralım. Neden muhtarların kendine özgü bir kanunu yok? Muhtarların kesinlikle kalıcı bir mekanları olmalı."