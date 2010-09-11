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Dünya

KILIÇDAROĞLU'DAN LE MONDE'A DEMEÇ PARİS (A.A)

11 Eylül 2010 19:29

-KILIÇDAROĞLU'DAN LE MONDE'A DEMEÇ PARİS (A.A) - 11.09.2010 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "anayasa değişikliklerinin, yargıya yürütmeye karşı daha bağımlı kılacağını" söyledi.  Le Monde gazetesinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, referandumda partisinin "hayır" oyu verme nedenlerinin gerekçelerini anlattı. Anayasa değişikliği paketinin parlamento tarafından dayatıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, demokrasi koşulu gereği, anayasa reformunun toplumdaki uzlaşmayla hazırlanması gerektiğini savundu.  Paketi içinde bazı maddelere kendilerinin de destek verdiğini ifade eden CHP lideri, bununla birlikte 26 maddenin toplu oylanacağını hatırlattı. Değişikliklerin bir bölümünün yeni yasakları gündeme getirdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Ordu bile bu kadar ileri gitmemişti" dedi. CHP lideri, değişiklikler kabul edilirse, vatandaşların yasa dışı dinlenmeleri halinde şikayette bulunamayacaklarını, belediyeye karşı dava açamayacaklarını ve bir kurumun veya şirketin özelleştirilmesi halinde karşı koymak için yine yargıya başvuramayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, hükümetin bir taraftan demokrasi hakkında konuşurken, diğer yandan medya, üniversite, işverenlere baskı yaptığını ve hiç bir üniversitenin ve medyanın korku ve baskıdan dolayı anayasa paketini açıkça tartışamadığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasayı, kendi iktidarını güçlendirmek için değiştirmek istediği görüşünü dile getirdi. CHP lideri, "AK Parti'nin demokrasiyi bir amaç değil, araç olarak gördüğü" görüşünü savundu.

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