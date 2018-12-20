Kılıçdaroğlu'dan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin başından beri aklında olduğunu söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yerel seçim gündemine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. İyi Parti ile görüşmede en çok zorlandığı illerin Denizli ve Balıkesir olduğunu söyleyen Kılıdçaroğlu şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri bu sürecin en başından beri aklımdaydı. Bana sürpriz olmadı, ben zaten o isimleri aklımda tutuyordum. Kimseyle paylaşmadım. İcraatlarını görmek istedim, ondan sonra dillendirdim.

Şu an itibariyle Mansur Yavaş CHP üyesi. Ama bu dün olmadı, çok daha önce oldu. Rozet tartışmalarını doğru bulmuyorum. Benim belediye başkan adaylarından iki isteğim var. Birincisi her kuruş harcamanın hesabını vereceksiniz, ikincisi seçildiğiniz andan itibaren tüm belde halkını kucaklayacaksınız. Bir belediye başkanı kenti temsil eder, o kentin logosunu taşır."

Öte yandan, "Eğer Binali Yıldırım İstanbul’dan aday olmazsa hiç şaşırmayın. Ekrem beyin yükselişi karşısında seçime girip yenilmek istemez" diye konuşan Kılıçdaroğlu, ayrıca şunları kaydetti:

"İstanbul adayı için özel bir tanıtım yapılacak, önümüzdeki hafta tanıtım programı yapılacak 26 – 27 Aralık gibi bu olabilir. Aynı organizasyonlar Ankara, İzmir, Antalya, Adana için de olabilir"

Kılıçdaorğlu, ayrıca şunları kaydetti:

"Seçim sürecinde çok fazla miting yapmayacağız.



"Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri sürüyor.



"(ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi) ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin arkasında ne var ona bakmak lazım. Türkiye sınır ötesi operasyon gerekiyorsa yapar, güvenliğini koruma hakkı vardır. Suriye yönetimiyle diplomatik ilişki...

"(İzmir adayı) Yapılacak ilk Parti Meclisi’nde İzmir, Mersin ve Bursa gibi adaylar açıklanacak. PM tarihi Aralık sonu ve Ocak ayının ilk haftası olabilir. İzmir’i daha detaylı konuşmadık. Bir ön eleme yaptık, anket çalışması yapacağız Mersin’de.

"(İnce'nin sözleri) Başarısız olmayacağız.