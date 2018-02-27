Kılıçdaroğlu'dan Gergerlioğlu açıklaması: Asla zulmün karşısında boyun eğmeyeceğiz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnsan Hakları Savunucusu ve eski Mazlum – Der genel başkanı doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında partisinin grup toplantısında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Asla zulmün karşısında boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Sosyal medyada ‘terör propagandası’ yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Gergerlioğlu, "Ben hayatım boyunca insan haklarından yana oldum. Çatışmaları reddettim, konusma ve uzlaşmadan yana oldum, kimlik ayırt etmeksizin ve özdeşleştirmeden herkesin hakkını savundum" demişti.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Gergerlioğlu hakkında şöyle konuştu:

"Bir dönem Mazlum-Der Başkanlığı yaptı, doktorluk yaptı. İnsan haklarını savunduğu için güçlü ve önemli bir aktördü. Şiddeti övme suçundan 2.5 yıl hapse mahkum oldu. Ömer Gergerlioğlu bu ceza ile karşı karşıya olduğunda şu açıklamayı yapıyor. 'Umudumu yitirmeyeceğim, mücadeleme devam edeceğim' Asla zulmün karşısında boyun eğmeyeceğiz."