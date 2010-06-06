Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 'İsrail avukatlığı' cevabı

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın çıkarlarını savunduğunu ve halkın avukatı olduğunu ifade ederek, ''Sayın Başbakan çok iyi bilsin ben halkın avukatıyım'' dedi.





Trakya gezisi kapsamında Çanakkale'nin Kepez beldesine gelen Kılıçdaroğlu, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'ı ziyaret etti.





Kepez'den Çanakkale'ye geçen Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri'nde parti otobüsünden halka hitap etti.





Artık ''dar alanda kısa paslaşmalar'' yapacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Gol atmaya hazır olun. Sevgili Recep Bey, bu milletin kalesine golü atmadın mı sen Allah aşkına? Bu milleti perişan etmedin mi?'' diye konuştu.





Belediyede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu ''Başbakan Erdoğan, Bursa'da size 'Tel Aviv'in avukatlığını yapıyor' dedi. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?'' sorusuna şu yanıtı verdi:





''Başbakan'ın ezberi bozulduğu için aslında ne söylediğini bilmiyor. Eğer avukatlığa soyunacaksa Sayın Başbakan, Tel Aviv'in ve bir başka yerin avukatı olabilir ama Sayın Başbakan çok iyi bilsin ben halkın avukatıyım. Halkın çıkarlarını savunan birisiyim. Benim ne söylediklerimi öğrenmek istiyorsa doğrudan doğruya ağzımdan çıkanları önce kendisinin duyması, kulaklarının duyması lazım. Biz hiç kimsenin avukatı değiliz halkın avukatlığı dışında.''





Kılıçdaroğlu, ''Sosyalist enternasyonal nezdinde İsrail saldırılarıyla ilgili bir girişimde bulundunuz mu?'' sorusunu şöyle yanıtladı:





''Biz insani yardım götüren konvoya yapılan saldırıyı zaten başından beri kınıyoruz. Hükümeti de daha aktif dış politika izleyerek sadece BM değil, Arap Birliği, AB, İslam Kalkınma Örgütü, bütün bu alanlarda daha aktif dış politika izlemesini önerdik. Ayrıca şunu da önerdik; orada Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları değil, 32 ülkenin yurttaşları vardır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin, diğer ülkelerde de Türkiye'de gösterilen tepkilerin benzerini göstermeleri için daha aktif çalışmalarını istedik. Ama benim gördüğüm kadarıyla öyle aktif çalışma AKP hükümetinde göremedik.''

