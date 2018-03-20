Kılıçdaroğlu'dan Diyanet'e Atatürk tepkisi: 18 Mart hutbesinde neden Atatürk'ü anmıyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 2. kez hak ihlali kararı verdiği gazeteci Şahin Alpay'ın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ev hapsi kararıyla tahliye edilmesine ilişkin olarak, "Şahin Alpay AYM kararıyla serbest bırakıldı. Alt mahkemeyi de uyardı, kararlarıma uymak zorundasın diye. Peki Anayasa Mahkemesi Altanlar için neden karar vermedi" dedi.

CHP lideri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 18 Mart Çanakkale Zaferi için okuttuğu hutbede Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçmediğini belirterek, "18 Mart'ta bütün camilerimizde hutbe okutuldu. Ama hutbenin içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düşmanın bile saygı gösterdiği kahramanlıkları var. Diyanet İşleri Başkanlığı'na da seslenmek istiyorum. Sizin kurucunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü neden anmıyorsunuz?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'deki konuşmasında ayakta karşılayan hâkim ve savcı adaylarına " Cübbelerinize iki delik açın, iki tane de düğme üzerinde sarayın kabartması olsun. Önüne gittiğinizde ilikleyin. Siz üçüncü güç olmaya layık değilsiniz" tepkisini gösterdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

- 18 Mart şehitler günüdür. Aynı zamanda Çanakkale Deniz Zaferi'nin de 103'üncü yıldönümüdür. Çanakkale'nin her karşısında şehidimiz vardır. Bizim belediye başkanımızın konuşmasına yasak getiriyorlar. Milletin seçtiği belediye başkanını neden dışlıyorsun? Sen 18 Mart'ı, Çanakkale'yi bilmezsin. Sen ancak ve ancak Man Adası'nı bilirsin.

- Çanakkale Savaşı aynı zamanda milli Kurtuluş Savaşımızın önsözünü yazdığı savaştır.18 Mart'ta bütün camilerimizde hutbe okutuldu. Ama hutbenin içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düşmanın bile saygı gösterdiği kahramanlıkları var. Diyanet İşleri Başkanlığı'na da seslenmek istiyorum. Sizin kurucunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü neden anmıyorsunuz?

- 1920'lerde harabeye dönmüş camiler için ödenek ayırıp tamir ettiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını neden anmıyorsunuz? Bir fesli kadir soytarısı var biliyorsunuz. Saraydaki zat ziyat ediyor onu. Siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadığınızda bu soytarıyla aynı oluyorsunuz. Çanakkale'yi Atatürksüz kabul etmek mümkün değil.

AYM Altanlar için neden karar vermedi?

- Geçen hafta Şahin Alpay serbest bırakıldı. Alt mahkemeyi de uyardı. Altanlar için neden bir karar vermedi AYM? Onu da bekliyoruz. Bir yerde haksızlık varsa o haklsızlığı gidermek yargının görevidir. Biz bunu arzu ediyoruz. Yargı bir yerlerden talimat alıyorsa o başka bir şeydir. AYM'yi kutluyoruz ama geciken adalet adalet değildir. Bu kadar gecikme olmamalıydı.

- Hakimlere soruyorum, bir partinin genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalktınız. Zaten adalet diye bir şey kalmadı. Talimatla verilen karar adalet midir? Vicdan sahibi olun. Sizin ne işiniz var ayakta. Bir partinin genel başkanı gelmiş yanında başbakan hepsi ayağa kalkmış alkışlıyor. Yarın senin önüne gelirse ne diyeceksin? Adaletin olmadığı bir devlet çöker.

- Bu ülkede adalet bitmiş. Adaleti savunsaydın hakimleri ayağına çağırmazdın, sen onların ayağına giderdin. Ayağa kalkan hakimlere sesleniyorum. Cübbelerinize iki delik açın, iki tane de düğme üzerinde sarayın kabartması olsun. Önüne gittiğinizde ilikleyin. Siz üçüncü güç olmaya layık değilsiniz. Onlar bize biri talimat versin ona göre karar verelim diyorlar.

AKP hükümeti de çökmüştür. Hiçbir söylemi tutarlı değildir. Vatandaşın hengi derdine çözüm ürettiler. Şeker fabrikarlı zarar ettiği için satılıyor diyorlar. Şeker fabrikalrı zarar etmiyor, sen zarar ettiriyorsun. Eğer zarar ediyorsa Yavuz Sultan Selim Köprüsü araç garantili, zarar ediyor. Sıkıysa onu da satsana. Sarayın 13 günlük parasını versinler hiç bir zararı olmaz. Asıl zarar sarayda. Milletin sırtında yük o saray. AB şeker pancarına kotayı kaldırdı. Biz de kaldırın diyoruz. Amaç nişasta bazlı şekeri vatandaşa yedirmek. Bunu sana kabul ettirmeyeceğiz. Bu hükümet vatandaşa çalışan bir hükümet değildir. Rantiyeye dönük bir politikası vardır.