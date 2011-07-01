-KILIÇDAROĞLU'DAN ÇİÇEK'E DESTEK ATİNA (A.A) - 01.07.2011 - Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in yasama organını iyi temsil edeceğine inandığını söyledi. Kılıçdaroğlu, Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ile yaptığı görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Talabani ile görüşmesinde ''başarılı bir seçim gerçekleştirildiğini, her demokraside sorunlar olduğunu, kendi yaşadıkları birtakım sorunların ise özgür irade ile çözüleceğini'' söylediğini belirtti. Çiçek'in meclis başkanlığı adaylığını açıklaması ile ilgili görüşü sorulan CHP Genel Başkanı, ''Sayın Çiçek deneyimli bir politikacı. Siyasette uzun yıllardır var. Güçler ayrılığı ilkesine duyduğu saygının da gereği olarak yasama organını iyi temsil edeceğine inanıyoruz'' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, yemin krizi ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise ''Biz haklıyız. Haklı olduğumuzu her yerde söylüyoruz. Taleplerimiz bağlamında siz haksızsınız diyen bir kişiyle karşılaşmadık. O zaman sorunun çözümüne herkesin katkı vermesi lazım'' dedi. CHP Genel Başkanı ''Bizim istediğimiz demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğüdür'' ifadesini kullandı. Öte yandan, Talabani'nin kendisini Irak'a davet ettiğini söyleyen Genel Başkan, kısa sürede bu ziyaretin gerçekleşeceğini de belirtti. Kılıçdaroğlu, Irak'daki gelişmeler hakkında Talabani'den bilgi istediklerini, Irak Devlet Başkanı'nın demokrasi ve insan hakları konularında mesafe alındığını ancak ciddi eksiklikler olduğunu söylediğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, Talabani ile görüşmesinin ardından, İstanbul Rumları Evrensel Federasyonu ile Atina'da yaşayan İmrozlular Derneği Başkan ve üst düzey yetkilileri ile de biraraya geldi.