Kılıçdaroğlu'dan AKP'ye '100 günlük eylem planı' eleştirisi: 5 temel sorunun hangisine çözüm üretiliyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 400 projesiyi içeren '100 günlük eylem planı'nı eleştirdi.

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Türkiye'nin 5 temel sorunu bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, eylem planının "Eğitim, ekonomi, demokrasi, dış politika, toplumsal barış" sorunlarına çözüm üretmediğini savunarak "Gerçek şu ki; sorunlar çözülmüyor, sorunlar derinleşerek varlığını sürdürüyor. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" eleştirisini yaptı. Kılıçdaroğlu, "5 temel sorunun hangisine çözüm üretiliyor?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 100 gün içinde gerçekleştirilecek 400 projeyi içeren eylem planını kamuoyuna açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ‘100 günlük eylem planı’na sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle: