Kılıçdaroğlu'dan 'adalet' sunuşu: Adalet için birlikte mücadele kaçınılmaz bir vatan görevi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’nca hazırlanan, “Adalet Yürüyüşü” kitabına 'sunuş' yazdı. Kılıçdaroğlu yazısında “Ülkesini seven bütün yurttaşlarımızın ülkemizde hak, hukuk, adaletin sağlanması için bir araya gelmesi, birlikte mücadele etmesi kaçınılmaz bir vatan görevi olmuştur” ifadesini kullandı.

Milliyet’ten Meriç Tafolar’ın haberine göre, CHP Lideri, Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran’ın koordinasyonunda hazırlanan 86 sayfalık kitaba yazdığı sunuş yazısında şunları kaydetti:

"Hak ve hukuk yok edildi"

Ülkemiz son 15 yıldır tarihinde görmediği adaletsizliklere tanık olmuştur. Devletin içine sızmış bir cemaat, ona destek olan iktidar sahipleri ve bütün bu olanlar karşısında üç maymunu oynayan yandaş medya ve çıkar çevreleri yargı başta olmak üzere ülkemizin omurgasını oluşturan TSK, emniyet, maliye gibi yüzyıllık geleneklere sahip kurumlarının kurumsal yapılarının bozulmasına, zayıflamasına neden olmuştur. Yargı kurumlarında hak, hukuk, adalet, adil yargılanma hakkı yok edilmiştir.

"Günü birlik kararlar dünyada itibar kaybettirir"

Dış ilişkilerimizde bize rehber olan büyük lider Atatürk’ün ‘yurtta barış, dünyada barış’ ilkesinden saparak komşularımızla düşman olunmuş, Avrupa Birliği’ne uyum süreci bitirilmiştir. Günübirlik kararlarla ülkemizin dış dünya ile olan siyasi ve ekonomik ilişkilerinin bozulmasına neden olunmuştur. Ülkemiz maalesef yargıda, yürütmede ve yasamada, her alanda, tek adamın esiri olmuştur. Tek adam rejimi ülkemizi demokratik değerlerden ve dış dünyadan uzaklaştırmaktadır. 2015 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde önceki yıla kıyasla 21 sıra gerileyerek 102 ülke arasında 80’inci oldu. Dünyada itibar kaybediyoruz.

"Adalet yürüşüyü bütün yurtseverleri bir araya getirdi"

Kısaca ülkemizde adalet bozuldu, her şey bozuldu. Artık bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. Olanlara dur demezsek ülkemizi kaybedecek hale geldik. Adalet Yürüyüşü iktidar sahiplerinin her türlü tehditlerine rağmen ülkemizde adaletin, barışın, uzlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin tekrar sağlanması, kutuplaşmanın ortadan kaldırılması için bütün yurtseverleri bir araya getirmiştir.