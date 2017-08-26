Kılıçdaroğlu: Zulme, zalime teslim olmayacağız (2)

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Adalet Kurultayı\'ndaki açılış konuşmasının ardından Kocadere Kamp Alanı\'ndan yanında genel başkan yardımcıları ile ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eceabat İlçesi\'ne geldi. Buradan yürüyerek partisince kiralanan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.\'ye ait \'Erdoğan Yazıcı\' adlı gezi teknesine binip, milletvekili Muharrem Erkek\'in annesinin cenaze namazına katılmak için Çanakkale kent merkezine geçti.

Feribottan inerek yakındaki Yalı Camii\'ne kadar yürüyen Kılıçdaroğlu, esnafla tokalaşıp, hatırını sordu. Bediha Kıray adlı bir esnaf ise Kılıçdaroğlu\'nun ceketine çengelli iğne ile nazar boncuğu taktı. Bu anlar, ilginç görüntülere sahne oldu.

Kılıçdaroğlu, ardından cenaze namazın kılınacağı Yalı Camii\'ne geçti. Kılıçdaroğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek\'in annesi Mübeccel Erkek\'in cenaze törenine katıldı. Muharrem Erkek\'e sarılarak, başsağlığı diledi. Öğlende İl Müftüsü Arif Gökce\'nin kıldırdığı cenaze namazına katılan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kılıçdaroğlu ile yan yana saf tuttu. Namazın ardından Mübeccel Erkek\'in cenazesinin bulunduğu tabut, oğlu Muharrem Erkek, Kılıçdaroğlu ve diğer cemaat tarafından omuzlara alınarak cami avlusundan dışarıda bekleyen cenaze aracına taşındı.

Milletvekili Erkek\'in annesi Mübeccel Erkek\'in cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verilirken, Kılıçdaroğlu da beraberindeki partililerle birlikte tekrar aynı gezi feribotuyla Adalet Kurultayı\'nın yapıldığı Kocadere Kamp alanına gitmek üzere yola çıktı.



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