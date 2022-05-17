CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Milletvekili Gülay Yedekçi’nin geçmişteki, “Atatürk Havalimanı’nın pistlerinin ve kendi ana binalarının kalması ve oradan uçuşların devam etmesi şart” açıklamasının çarpıtıldığını belirterek, tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleri" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir. Sarayın troll içeriklerini yayanlara bakmak yeterli olacaktır kanımca." ifadesini kullandı.