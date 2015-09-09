Kılıçdaroğlu: Yurttaşlarımı sağduyu ile hareket etmeye davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden "Bugün, yıllardır süren kardeşliğimizi bir kez daha tüm dünyaya gösterme zamanıdır. Yurttaşlarımı sağduyu ile hareket etmeye davet ediyorum." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden sağduyu çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu şunu kaydetti: