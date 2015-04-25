Kılıçdaroğlu: Yurtdışı seçim çevresi oluşturacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerini Almanya Düsseldorf’ta başlattı. Yurtdışı seçim çevresi oluşturma söz veren Kılıçdaroğlu, yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını temsilen 10 milletvekili seçileceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, askerlikte yurtdışından alınan 'askerlik yapamaz' raporlarının Türkiye'de de geçerli hale getirileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satrır başları şöyle:

Farklı dilleri konuşsak bile insanı seviyorsak uzlaşamayacağımız, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Almanya bunun tipik bir örneğidir. Bugün Almanya’nın büyümesi ve kalkınmasında Avrupa’nın büyümesi ve kalkınmasında sizin alın teriniz var. Sizinle onur ve gurur duyuyoruz.

Biz sosyal demokrat bir partiyiz. İnsanı siyasetin odağına koyan, insanın mutluluğu için çalışan bir partiyiz. Almanya’da birliklerimiz var, bizi bir araya getiren birliklerin yöneticilerine teşekkür ederim.

Almanya’da zor koşulların aşıldığı süreleri geçtiniz, işçi olarak gelip çalıştınız. Bugün 55. Yılı kutlanıyorum göçün. 55 yıl önce geldiniz bugün aranızda sanatçı var, sinema yönetmeni, akademisyenler ve politikacılar var. Hayatın her alanında gücünüz var. Bu gücü biz Türkiye için kullanmak istiyoruz. Türkiye’nin demokrasiye birlikte yaşamaya ihtiyacı var. Türkiye’nin temiz siyasete ihtiyacı var.

Deniz Feneri olayı yaşandı...

Deniz Feneri olayı yaşandı. İslami Holdingler aracılığıyla Almanya’da alın terinin nasıl çalındığını biliyoruz. En temiz duygular, inançlar sömürüldü. O nedenle bir kez daha bütün yurttaşlarıma seslenmek istiyorum. Sizin inancınız, bizim inancımızdır. Sizin kimliğiniz bizim kimliğimizdir. Sizin yaşam tarzınız bizim yaşam tarzımızdır. Kimseyi ötekileştirmiyoruz.

Yurtdışı seçim çevresi oluşturacağız

Yurt dışında 10 milletvekilinin, yurtdışında çalışan insanlarımızı temsil etsin diye kanun teklifimizi verdik. 8 Haziran’da CHP iktidarında ilk yapacağımız işlerden biri budur. Siz kendi iradenizle seçeceğiniz 10 milletvekili TBMM’ye göndereceksiniz. Sizin sorununuzu bizim dile getirmemiz pek doğru değil. Sorunu siz yaşıyorsanız, sizin dile getirmeniz uygun olanı.

Askerlik raporları Türkiye’de de geçerli olacak

Gençlerimiz gidiyorlar, yaşadığı ülkeden askerlik yapamaz diye rapor alıyorlar. Ama bu raporlar geçersiz. Sözüm söz bu raporla geçerli olacak. Hangi ülkeden rapor alıyorsanız geçerli olacak. Doktor ise doktor hepsi aynı yemini ediyor. Bu raporların geçerli olması lazım. Yurtdışındaki temsilciliklerde çalışma… Türkiye’den çalışanları buraya getirmek değil, burada yaşayanları burada istihdam etmek gerekiyor.

'Yeni bir başlangıç yapmamız lazım'

Türkiye’de hangi uygulamayı yapıyorsak Almanya’daki yurttaşlarımız için de aynı uygulamayı yapacağız. 13 yıl önce “yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadele edeceğiz” dediler. 13 yılın sonunda geldiğimiz nokta ne. 6 milyon 200 bin işsizimiz var. 17 milyon yoksulumuz var. Aylık geliri 200 liranın altında olan yoksuldan bahsediyorum. Prim borcunu ödemediği için hastane kapısından geri çevrilen binlerce esnaftan söz ediyorum. Açlık sınırına dayanmış 1 milyon işçiden söz ediyorum. Korkmuş sinmiş düşüncesini açıklayamayan bir iş dünyasından, baskıya alınmış bir medyadan söz ediyorum. Üreterek değil yandaşına ihale vererek zenginleşen düzenden söz ediyorum.

Bütün komşularımızla sıfır sorun olacak dediler bugün komşumuz kalmadı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 4 başkentte Türkiye’nin büyükelçiliği yok. Türkiye’nin bölgesinde onurlu bir duruş sergilemesini istiyoruz. Türkiye’nin duruşu ile sorunu olan ülkelerin danışabileceği bir ülke olmasını istiyoruz. Neden yaşanacak bir Türkiye diyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak, sokacağı çıktığımız zaman güler yüzle vatandaşlara selam vererek, ayrım yapmayarak, onu insan bilip baştacı ederek yeni bir başlangıç yapmamız lazım.