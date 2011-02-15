Kılıçdaroğlu: Yürekli insanlara selam!

T24 - CHP lideri, “Hükümet internet sitesine bile tahammül edemiyor. Göreceksiniz baskılar giderek artacak. Milletvekillerimizin dokunulmazlığını kaldırın. Onlar da hapse girsin” dedi





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Odatv’ye polis baskınıyla ilgili olarak açıklamalrda bulundu. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kılıçdaroğlu: "Odatv, yazılmayanları yazan, doğruları yazan bir site. Doğruların yazılmasına tahammül edemeyen tarafından cezalandırılmak isteniyor. Ben oradaki bütün yürekli insanlara en içten selamlarımı gönderiyorum. Hayata doğru pencereden baktıkları için, ülkeyi doğru pencereden yorumladıkları için, baskılara teslim olmadıkları için bunlar oluyor." dedi.



163 askerin tutuklanmasının hemen ardından bu operasyonun gerçekleşmesini nasıl yorumluyorsunuz?



"Hiçbir şey tesadüf değildir. Rahmetli İnönü'nün bir sözü vardır, "Eşkıyanın bu gece ne yapacağı belli olmaz" diye. Her şey önceden biliniyor, planlanıyor. Siyasallaşan yargı, bu tür operasyonların önünü açıyor. Ama eminim biz bunları hukuk içinde aşacağız."





'Bizi de alın'



Kılıçdaroğlu, Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “Ergenekon Soruşturması”nda yaşanan gözaltılar ve kendisinin kullandığı “Bir gün bizi de alacaklar“ ifadesini hatırlatarak, “Kaygınızın sebebi nedir?” sorusunu yöneltmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



“Bir iktidar düşünün ’ileri demokrasi’ diyor, bütün medyayı baskı altına aldı. Televizyonlar baskı altında, internet sitesine bile tahammül edemiyor. Ne söyleyeyim ben? Bunun adı ileri demokrasi mi? O internet sitesinin kabahati ne?



Gerçekleri yazmak, doğruları yazmak... Hükümet rahatsız oluyor. Doğrulardan rahatsız olan bir hükümet ileri demokrasiyi getirebilir mi? Göreceksiniz önümüzdeki süreçte baskılar giderek artacaktır.” Kılıçdaroğlu, Yargıtay ve Danıştay’da daire sayısının artırılmasına ilişkin kanunla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunup bulunmayacaklarına ilişkin soru üzerine ise “Yargının konumuyla ilgili olarak AYM’ye başvuracağız” dedi. Bu konuda dilekçe taslağının hazırlandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, yarın karar alacaklarını ve ardından başvuru yapacaklarını söyledi.





