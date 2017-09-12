Kılıçdaroğlu: YSK savsadı, seçim güvenliği ciddi bir sorun!

Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk’un “16 Nisan Halkoylamasına İlişkin Bilimsel Görüş” kitabına önsöz yazan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun gözetim ve denetim görevini vahamet boyutunda savsadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Ülkemizde son 10 yıldır seçim güvenliği ciddi bir sorun haline geldi” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Yargıtay Başkanı Prof. Sami Selçuk’un görüşlerinin yer aldığı “16 Nisan 2017 Halkoylamasına İlişkin Bilimsel Görüş” adıyla dört dilde basılan kitabın önsözünü yazdı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), gözetim ve denetim görevini vahamet boyutunda savsamaya başladığını belirten Kılıçdaroğlu, “Mühürsüz seçime karşı her türlü hukuki mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Kılıçdaroğlu Selçuk’un kitabının önsözünde özetle şunları kaydetti:

YSK meşruluğu tekelden sarstı: 10 Ağustos 2014’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ortaya çıkan süreçte YSK, gözetim ve denetim görevini vahamet boyutunda savsamaya başlamıştır. YSK, ilk olarak anayasada tarafsız olması emredilmiş olan Cumhurbaşkanının kampanyalara müdahalelerini denetlememiş, ardından OHAL kanun hükmünde kararnameleri ile seçimlerin yapılmasına olanak tanımış, son olarak da mühürsüz zarf ve oy pusulalarını geçerli sayarak, halk oylamasının meşruluğunu temelden sarsmıştır.

Seçim güvenliği öncelikli konu: Seçim adaleti ve özel olarak seçim güvenliğinin önümüzdeki yıllarda da öncelikli konu olarak gündemi işgal edeceği görünüyor. 16 Nisan halk oylaması tarihe ‘mühürsüz seçim’ adıyla geçmiştir. Mühürsüz seçime karşı her türlü hukuki mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Bu sadece ‘hayır’ diyenlerin hukukunu değil, ‘evet’ diyenler de dâhil olmak üzere, oy kullanan 49 milyon 798 bin 855 seçmenin her birinin hukukunu koruma çabasıdır.