Kılıçdaroğlu: YSK referandumu tartışmalı hale getirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. YSK'nın mühürsüz zarf ve pusulaların geçerli sayılması yönündeki kararına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "YSK, üzülerek ifade edeyim, bu referandumu tartışmalı hale getirdi. Hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde size ilgili yasayı okuyorum. Seçim Kanunu’nun 98’inci maddesi: Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü olmayan zarflar geçersiz sayılır. TBMM’den geçen seçim kanunu ve onun 98’inci maddesi söylüyor. Ama YSK bu zarfları kabul etti. Niçin?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Eşit olmayan koşullarda bir referandum gerçekleştirdik. Bunu herkes biliyor. Biz de koşullar eşit olmamasına karşın demokrasiye sahip çıkmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik. Bu çabayı hukuk zemininde kalarak gösterdik. Eveti savunanlar hukukun dışına çıktılar, biz özenle hukuk kurallarının içerisinde çaba harcadık. Anayasalar birer toplumsal uzlaşma belgesidir. Bunu da yaptığım bütün konuşmalarda ifade ettim. Hepimizin anayasası olacak. Bir grubun, bir partinin, bir ailenin anayasası değil. 80 milyonun anayasası olacak. Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı. Toplumun en az yüzde 50’si buna hayır diyor. Dolayısıyla bu anayasa değişikliği ve onun oluşturduğu bütün anayasa bir anlamda bir toplumsal uzlaşma belgesi olması niteliğini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Daha önemlisi bu gerçek önümüzde dururken siyaset kurumuna bir görev düşüyor. Anayasayı bir toplumsal uzlaşma belgesi haline dönüştürmek.

Bu Türkiye’yi daha güçlü bir devlet konumuna getirir. Bu çağrıyı yapmayı da görev olarak alıyorum. Parlamentolar yasa yaparlar, her kurum her vatandaş uymak zorundadır. Yasalara uyulmazsa hukuk devleti kavramı büyük ölçüde yara alır. Değerli arkadaşlarım, YSK’dan söz etmek isterim. YSK, üzülerek ifade edeyim, bu referandumu tartışmalı hale getirdi. Hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde size ilgili yasayı okuyorum. Seçim Kanunu’nun 98’inci maddesi: Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü olmayan zarflar geçersiz sayılır. TBMM’den geçen seçim kanunu ve onun 98’inci maddesi söylüyor. Ama YSK bu zarfları kabul etti. Niçin?

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Seçim Kanunun 108’inci maddesi. Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan pusula geçersizdir.​

Vatandaşlar görev yaptılar. Hiçbir itirazımız yok. Vatandaşın oyuna saygı duyuyoruz. Hİçbir kurum kendisini parlamentonun üstünde göremez. Yasa maddesi böyle, bu yasa maddelerine dayanarak çıkardığı madde de böyle. Bunlar geçersizdir diyor. İktidar partisinin itirazı üzerine bunu geçerli sayıyorsunuz. Hangi gerekçe ile yapılan referandumu tartışmalı bir hale getiriyorsunuz. Maç yapılırken maçın ortasında kural değişmez arkadaşlar. YSK, maçın ortasında üstelik zarflar açıldıktan sonra kuralları değiştiriyor. Yasalara aykırı olarak değiştiriyor. Bunu doğru bulmuyoruz, asla kabul etmiyoruz. Milletin kararına saygılıyız ama YSK gölge düşürdü. Hukuksal açıdan da kamu vicdanı açısından da referandumun meşruiyetini tartışmalı hale getirdiler. Getiren kim? Vatandaş değil. Bir kurum getirdi. YSK, seçimin referandumun güvenliğinden sorumluyken bir referandumu tartışmalı hale getiriyor. Aklın alacağı şey değil. Biz büyük bir milletiz. İçeride ve dışarıda güçlü olmak durumundayız. Gücümüzü hukuktan almalıyız. Hukukun üstünlüğünden almalıyız. Kurumlar yasalara uygun hareket etmek zorunda. Yapılan bir yanlış tartışmalı hale getirdi referandumu. Bunu asla doğru bulmuyoruz. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz.

MYK toplandı

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne, saat 21.15’te geldi. Kılıçdaroğlu’nun, sonuçlara ilişkin, kurmaylarıyla değerlendirmede bulunduğu öğrenildi. Sonuçların belli olmasından sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu parti MYK’sını olağanüstü toplantıya çağırdı.