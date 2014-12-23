Kılıçdaroğlu: 'Yolsuzluk yapanın kolunu koparırız' diyen Davutoğlu'nun bir kolu gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne diyorlardı. Yolsuzluk yapanın kolunu koparırız. Davutoğlu’nun bir kolu gitti. Soruşturma olunca ne olacak göreceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Hayatımda karşılaştığım en garip olaylardan bir tanesidir. Kamu ihale kurumunun içine bir çete yerleştirildi" diye konuştu.

CHP Parti Meclisi, genel başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Ardından Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden satır başları şöyle:

‘Oğlum paraları sıfırla’ diyen kişi dönemin başbakanıydı. ‘Senin önüne yatarım’ diyen kişi dönemin içişleri bakanıydı. Savcılara telefon edip ‘yolsuzluk dosyasını kapatın diyen kişi adalet bakanıydı.

Polislere telefon edip savcının dediklerini yapmayın, gerekirse onu da içeri alın diyen kişi dönemin başbakanlık müsteşarıydı, şimdi bakan. Ben ne yaptımsa başbakanın dediklerini yaptım. Niye ben istifa edeceğim. İstifa edecek birisi varsa o da dönemin başbakanıdır diyen kişi, kendi bakanıydı. Demek ki yolsuzluklar konusunda bir paralel devlet oluşturulmuş ve bunlar kendi dünyalıklarını yapıyorlardı.

‘Çete yerleştirildi’

Hayatımda karşılaştığım en garip olaylardan bir tanesidir. Kamu ihale kurumunun içine bir çete yerleştirildi.

-Yolsuzluklarla ilgili başsavcıların yetkileri arttırılacaktır

-Tam tersi yolsuzluğun üzerine gidin bütün savcıların görev yeri değiştirildi.

- Maliye Bakanlığı Kamu görevlileri tarafından yapılan mal bildiriminin doğruluğu araştıracaktır.



Böyle bir sistem kurulmadı.

Sayıştay denetim yapamaz hale getirildi.

‘Ne din var ne iman’

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin programında yazıyor. Sözümüz ile özümüzün bir olduğunu en iyi halkımız bilmektedir. Yazdıkları bunlar yaptıkları bunlar. Şimdi sözleri ile özleri bir olmayanların inançları konusunda size yaptıkları da bilin ki tam tersidir. Size din iman edebiyatı yapıyorlar sizi kandırmaya çalışıyorlar. Köşeyi döndükten sonra akıllarında ne din var ne iman.

‘Davutoğlu’nun bir kolu gitti’

Biri çıksın desin ki sen yanlış metin okuyorsun ve anlattıklarının hiçbir doğru değil. Ne diyorlardı. Yolsuzluk yapanın kolunu koparırız. Davutoğlu’nun bir kolu gitti. Soruşturma olunca ne olacak göreceğiz

Türkiye büyük itibar kaybına uğradı, Cumhuriyetin değerlerini korumayı onları yaşatmayı demokrasimizi yeşertmeyi amaçladık. Kubilay’ın ölümünün yıl dönümündeyiz. Cumhuriyet için kan döküldü. Biz onların haklarını nasıl temsil edeceğiz, onların yüzüne nasıl bakacağız. Onlar canlarıyla kanlarıyla cumhuriyeti kurdular. Biz halkın oylarıyla iktidara gelen partinin devleti soyduğuna şahit oluyoruz.

‘İktidar kanadından laf eden var mı?’

Bu tablonun getirdiği sonuçlar nedir? İşsizlik aldı başını gidiyor. İktidar kanadından laf eden var mı? İşsizlere kim iş bulacak.

Bütün vatandaşlarımı sesleniyorum. Eyyy devlet bana iş bulacaksın deme hakkımız var.