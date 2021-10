Kılıçdaroğlu: Bizi kavga alanına çekmek isteyebilirler; bütün arkadaşlarıma sesleniyorum, sakin olun

CHP’nin 98’nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri haftasında gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin dünyanın en köklü siyasi partilerinden biri olduğunu aktararak, “Önümüz açık. Önümüzde hiçbir engel yok. Sadece çalışacağız. Kavga etmeyeceğiz. Bizi kavga alanına çekmek isteyebilirler. Bütün arkadaşlarıma sesleniyorum: Sakin olun. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye demokrasiyi getirmek amacındayız. Ben, bu halkın ferasetine güveniyorum” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Sarıyer Huzur Mahallesi’ndeki yeni binası, partinin 98’nci kuruluş yıldönümünün kutlandığı haftada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hizmete açıldı. Açılış için düzenlenen törene; eski CHP Genel Başkanlarından Altan Öymen, partinin üst düzey yöneticileri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanlarından Nurettin Sözen, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"Tarihsel bir görev üstleniyoruz"

Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, “Bir binaya sahip olmak elbette önemlidir. Binaya sahip olmanın çok ötesinde, yaşadığı ülkeye de sahip olmak çok daha değerlidir. Biz yaşadığımız ülkeye de sahip çıkacağız. O ülkenin var olan bütün sorunlarına talibiz” dedi. CHP’nin halkın partisi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Az önce Sayın Altan Öymen ifade etti. Mal varlıklarımıza el konuldu; yılmadık. Genel başkanlarımız hapse atıldı; yılmadık. Arşivlerimize el kondu. Linç kampanyaları yapıldı; yılmadık. Çünkü biz, halk için, ülkemiz için çaba harcıyoruz. Bizim bireysel bir talebimiz asla ve asla olamaz. Bizim taleplerimiz, bizim beklentilerimiz toplumun huzur içinde yaşamasıdır. Bizim üstlendiğimiz görev, tarihsel bir görevdir. Bu görevi üstlenen kişiler, sıradan insanlar değildir. Cumhuriyet Halk Partili olmak, sıradan bir partili olmanın çok ötesindedir. Cumhuriyet Halk Partili olmak; ülkenin bağımsızlığından, adaletten, sosyal devletten, çağdaş eğitimden, devlet yapılanmasında liyakatten yana olmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek; hiç kimsenin kimliğiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla ilgilenmemek demektir. Onları siyasete malzeme etmemektedir.”

"Güçlü bir iradeye halkın desteğine ihtiyacımız var"

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından tarihi bir sorumluluk devraldıklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, Cumhuriyet’i kurduğunda, bütün mazlum ülkelerin Cumhuriyet'e geçtiğini gördüler. Yani bizim devrimimiz, sıradan bir devrim değil, mazlum ülkelerin önünü açan da bir devrim. Şimdi Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına gireceğiz ve biz, bu güzel cumhuriyeti, ikinci yüzyılda demokrasiyle taçlandırma kararındayız. Bunu beraber yapıyoruz. Birlikte yapacağız” diye konuştu. Türkiye’nin ağır sorunları olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Bunları çözmek için de güçlü bir iradeye, bu halkın desteğine ihtiyacımız var. Binalar güzel olabilir. Ben, bazen yeni bina alındığında yol arkadaşlarıma şunu söylüyorum: ‘İçeride fazla oturmayın. Bizim görevimiz dışarıda.’ Türkiye'deki bütün yurttaşların, -hangi partiden olursanız olun- her vatandaşın benim başımın üstünde yeri var. Binamız var mı? Var. Evet güzel. Binamızda oturacağız. Burada, sorunları çözmeye kilitlenecek arkadaşlarım. İstanbul gibi bir kentin sorunlarını çözeceğiz.”

"İstanbul'a halkçı bir büyükşehir belediye başkanı seçtik"

“İstanbul'a halkçı bir Büyükşehir Belediye Başkanı seçtik. Beraber mücadeleyle seçtik” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Onların uzun yıllardır yapamadıklarını, bizim belediye başkanlarımız yapıyor. Bir şey daha çok önemli: Yine bütün vatandaşlarımıza ifade etmek istiyorum. Harcadığımız her kuruşun hesabını millete veren bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla biz, yeni bir siyaset anlayışını hayata geçireceğiz. Güzel bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışı, kavgadan uzak bir siyaset anlayışı hayata geçireceğiz. 98 yıldır yıkılmadık, sonsuza kadar Türkiye ile beraber yolumuza devam edeceğiz. Bunu yerinden çekip atmaya kimsenin gücü yetmez. Çünkü biz, haklıyız. Çünkü biz, adaletten yanayız. Biz, insanlardan yanayız” ifadelerini kullandı. CHP’nin dünyanın en köklü siyasi partilerinden biri olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, “Önümüz açık. Önümüzde hiçbir engel yok. Sadece çalışacağız. Kavga etmeyeceğiz. Bizi kavga alanına çekmek isteyebilirler. Bütün arkadaşlarıma sesleniyorum: Sakin olun. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye demokrasiyi getirmek amacındayız. Ben, bu halkın ferasetine güveniyorum”

Öymen: CHP'nin daha büyük başarılara yürümesinden eminim

Törende konuşan Öymen ise, duygularını, şu sözlerle ifade etti:

“Burada bulunan bütün arkadaşlarıma, bütün yoldaşlarıma, kadın yoldaşlarıma, erkek yoldaşlarıma genç yoldaşlarıma, yaşı ilerlemiş olsa da genç kalmakta olan arkadaşlarımıza saygılar, sevgiler sunarım. Bu binanın hazırlanmasında, bu hale gelmesinde emeği geçen herkese ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel bina olmuş. Ben daha önce gezme imkanını bulmuştum İl Başkanı’mızın himayesinde. Bu bina içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha büyük başarılara yürümesinden emin olduğumu da belirtmek isterim”

Kaftancıoğlu: Rahatça oturmaya değil, daha güçlü iletişim kurmamıza vesile olacak

Konuşmasına, “Çıktığımız yolda, hayallerimize ve umutlarımıza, ‘Artık yerimiz de dar’ diyerek başlattığımız, ‘Bir tuğla da sen koy’ kampanyamızla birlikte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz evinize hoş geldiniz” sözleriyle başlayan Kaftancıoğlu da şu ifadeleri kullandı:

“Uzunca bir süredir hayalini kurduğumuz, İstanbul örgütüne yaraşır yeni nesil il binamızı, partimize kazandırmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Yeni il binamız, bizlerin daha geniş, daha konforlu mekanlarda rahatça oturmasına değil, tam tersine daha güçlü, sokakta daha planlı bir şekilde İstanbul halkıyla, kadınlarla ve gençlerle daha güçlü iletişim kurmamıza vesile olacaktır”

Yeni binaya 39 ilçeden kolay ulaşım imkanı olduğunu belirten Kaftancıoğlu, yeni binayla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Kaftancıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

“Partimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i, devrimlerini, felsefesini, derinliğini ve sonsuzluğunu yansıtacağımız modern bir sanat tasarımı yapılmakta ve çalışmamız devam etmekte” diyen Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

“Binanın her bir santimetresinde, sadece bugünün değil, 98 yıllık emeğin, üretimin ve bugünün akıtılan terinin, bugünün koyulan tuğlalarının her birini göreceksiniz. İlk günden itibaren, ilçe ölçütünde binamıza tuğla koyan üyesinden yöneticisine; belediye başkanlarımızdan milletvekillerimize, partimizin burada bulunan bulunmayan bütün yol arkadaşlarımıza ve bu meşakkatli süreçte sürekli yanımızda hissettiğimiz bütün Genel Merkez yöneticilerimize, çok ama çok teşekkür ederim. Ve il binamızın fikir olarak aklımıza düştüğü andan bugüne gelinceye kadar; il yöneticilerimize -elbette önceki dönem, geçmiş il yöneticilerimize- binanın yapımında işlerimizi kolaylaştıran mühendis arkadaşlarımıza, sanatçılarımıza ve teknik arkadaşlarımıza; binanın her bir metrekaresinde gönülle çalışan, emekleri maddi olarak tariflenemeyecek olan emekçi arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Bu teşekkür de size Sayın Genel Başkanım. İl binası fikrini ilk size açtığında, yolumuzu aydınlatan ve bana hissettirdiğiniz bu gözünüzdeki ışık olmasaydı, bunların hiçbiri olmazdı”

İmamoğlu: Milletimizin layık olduğu bir dönemi hediye edeceğiz

Kaftancıoğlu’nun ardından konuşan İmamoğlu da Kılıçdaroğlu önderliğinde gerçekleştirdikleri yol yürüyüşünün uygun koşullara sahip mekanlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

“Mekanların işlevselliği, oradaki moral, oradaki profesyonellik ve oradaki içerik zenginliği, iktidara yürüyüşün de göstergesidir, ışığıdır” diyen İmamoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Bu bakış açısıyla, kabiliyetli insanların bir araya gelişiyle ve nitelikli bir çalışmayla, herkesin katılımıyla herkesin el vermesiyle, güç katmasıyla vücuda gelmiş bu yapıyı, partimizin 98’nci yıldönümünde hep birlikte açmak büyük bir gururdur hepimiz için. İnşallah, umut ediyoruz ki, hep birlikte 16 milyon İstanbulluya hediye ettiğimiz yeni yönetim anlayışının bir başkasını, önümüzdeki dönemde yine hep birlikte, başta İstanbul'da büyük bir emek ortaya koyarak, milletimizin layık olduğu bir dönemi ve bir yönetim anlayışını hediye edeceğimizin de ışığıdır bugünkü buluşma ve bugünkü açılış töreni. Bu bağlamda yeni binamız hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel çalışmalara ve güzel başarılara moral kaynağı olsun İstanbul’umuzda. Saygıdeğer Genel Başkan’ımıza, İl Başkanı’mıza ve emeği geçen bütün partili dostlarımıza teşekkür ediyoruz”

Gök: Safları sıklaştırmamız gereken bir dönemi yaşıyoruz

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Gök de konuşmasında, şöyle dedi:

“Bugün tarihsel birikimimiz açısından önemli bir gündür. Bir kuruluş haftasını kutluyoruz, karşılıyoruz. Aynı zamanda da İstanbul İl Başkanı’mıza, yurttaşımızın refah ve mutluluğunun resmedileceği, demokrasi mücadelesinin resmedileceği bir mekanı bize kavuşturduğu için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. “Türkiye zor günlerden geçiyor. Safları sıklaştırmamız gereken bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz” diyen Gök, “Devleti, şeri devlet olarak bugünlerde Türkiye'ye sunuyorlar. İnanıyorum ki Türkiye, bir büyük demokrasi mücadelesini alanlarda resmederek iktidara taşıyacaktır. Bu duygular içindeyim. Ve hepinizi, en büyük uzlaşmayı temin edebilecek çalışmaların gayretinin yanında olmaya davet ediyorum”

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu, Öymen, Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Sözen tarafından kesilen kurdele ile yeni CHP İstanbul İl Başkanlığı binası hizmete girdi.