Kılıçdaroğlu, YKS'ye gireceklere başarılar diledi: Elinizden geleni yapın ama sınavların hayatınızı tutsak etmesine de izin vermeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Her şey güzel olacak, yarın bugünden daha güzel olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: