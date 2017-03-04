Kılıçdaroğlu: Yıldırım ve Bahçeli'ye çağrı yapıyorum; ama korkaklar, gelmezler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sürecine ilişkin olarak, "Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'ye çağrı yapıyorum masa etrafında tartışalım. Ama korkaklar, gelmezler" dedi. "Parlamentonun gerekçe gösterilmeden feshedilebilmesi milli iradeye ihanettir" diyen Kılıçdaroğlu, "Şu soruyu sorun. 550 milletvekil var. Sayıyı 600'e çıkarıyorlar. Biri çıkıp bize anlatsın, kime verildi ek 50 milletvekili güvencesi? Makulu 450'dir" ifadesini kullandı.

İzmir'de konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Referandumda kullancağımız oyun A ve B partisiyle ilgisi yok. Şu parti iktidardan düşecek diye bir şey yok. STK'lardan arzum bunu anlatmaları. Anayasa değişikliği neleri getiriyor. Bunu bütün vatandaşlarımıza anlatmak zoundayız.

Vatandaşa sormalısınız. Siz TC vatandaşı olarak Cumhurbaşkanı'nın taraflı mı tarafsız mı olmasını istiyor musunuz. Taraflı olursa 80 milyonun Cumhuru olur mu? Çünkü aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacak? Nasıl 80 milyonu temsil ecdecek. Sayın Binali Yıldırım Başbakan, Devlet Bahçeli, MHP GEnel Başkanı 80 milyon temsil edemez. Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olursa ancak kendi partisini temsil edebilir.

Bir partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin etsin mi etmesin mi? O mahkeme adaletli olur mu olmaz mı? Bir partinin genel başkanı AYM'nin 15 üyesinden 12'sini tayin etsin mi etmesin mi?

Bu 80 milyonun ortak sorunu. Hepimiz sandığa giderken düşünmesi lazım.

Bir parti genel başkanı hakim tayin ediyorsa yargının bağımsızlığı bitmiş demektir. Adaletten hukuktan söz ediyorsak bunun güvencesi adalettir, yargıdır. Bu hak da elimizdn alınırsa adalettten bahsedemeyiz.

Yıldırım, kürsüde şarkı söyledi:

"Niye 600 milletvekili"

Şu soruyu sorun. 550 milletvekil var. Sayıyı 600'e çıkarıyorlar. Biri çıkıp bize anlatsın. kime verildi ek 50 milletvekili güvencesi? Makulu 450'dir.

Diyelim ki evet çıktı, 600 vekili seçtik gönderdik. Meclis'te yapacak? Öngörülen düzende milletle vekil arasında bağ kopuoyr. Bakanı artık arayamayacaklar. Çünkü bakan vekil değil. Benim seçtiğim parlamentoya gönderdiğim vekillerden güvenoyu istenmiyorsa bu millete güvensizliktir.

Bu gerçekler yeterince vatandaşlarımız tarafından bilinmiyor. Bunları geniş bir coğrafyada anlatacağız. Bu işlerle ilgilenmiyorum diyen vatandaşlara anlatacağız.

"Siz böyle bir düzen mi istiyorsunuz?"

Bugün kaç bakan olacağına kararı Meclis verir. Bakanlık kurulacaksa vekiller karar verir. Yeni değişiklikte bakan hiç meclise gelmeyecek. Kasaları alsa TBMM birşey yapamıyor. Siz böyle bir düzen mi istiyorsunuz? Kimsenin hesap vermediği bir düzen mi istiyorsunuz? Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir düzne var? Uganda'da bile böyle bir model yoktur.

TBMM neden önemli. TBMM, Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Bu yüzden Gazi Meclis denir. İkinci bir örneği yoktur. Sizin seçip meclise gönderdiğini vekile bir kişi çıkıp "canım sıkıldı kapatıyorum" yetkisini verip vermeyelim mi? Bunu sorun.

Vatandaşın bunu bilmemesi için çalışılıyor. Benim sorumluluğum var. Hepimizin çocukları var. Bu yüzden Vatandaş Kemal oalrak konuşacağım dedim. Çünkü bu hepimizin ortak sorunu. Vatan millet edebiyatı yapmadan bilgiyle anlatacaksınız.

TBMM'nin onurunu korumak zorundayız.

Evet demenin Türkiye'yi nasıl bir felakete sürüklediğini görmemiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanının kaç yardımcısı olacak? 50 mi 100 mü, 10 bin mi? Kimse bilmiyor. Afganistan Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı var ve seçimle geliyor? Türkiye'de başkan yardımcılarının seçimle gelmemesi içinize siniyor mu? Vatandaşın oyu artık değersiz olacak.

600 vekil Meclis'te ne yapacak? Maaş alıp oturacak. Başkan bir süre sonra "ne gereği var feshedin" diyecek. Hazırlanan tuzağın geleceği yer burasıdır.

Parlamentonun gerekçe gösterilmeden feshedilmesi milli iradeye ihanettir.

Örneğin muhtarlıkları bir kararnameyle kaldırabilir. Çünkü devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili kararname çıkarma yetkisi var. Bütün muhtarlara sesleniyorum. Hayır demenin hayırlı sonuç çıkaracağını kendi üzerinden düşünmeniz lazım. Demokrasiye tahammül edemeyenler muhtarlıkları kaldırırlar.

Düşünün öyle sandığa gidin.

Bugünkü sistyem iyi çalışmıyor denilebilir. Çift başlılık var. Kim çift başlı? İki Başbakan mı var. Aynı görevde üç bakan mı var? Yeni sistemde asıl çift başlılık olacak. Çünkü parti genel başkanı da olacak.

Değişiklik geçerse vali ile il başkanları arasında kaos çıkacak. Kimin sözü geçecek. kim başkanı temsil edecek? Valilere sesleniyorum. Tarafsızlığınızı koruyun. Vatandaşı evet demeye zorlamayın. Muhtarları çağırıp evet demezseniz hizmet gelmez demeyin.

"Hayırcılar teröristtir" diyorlar. Güzel bir şey yapıyorlarsa niye değişikliği anlatmıyorlar da böyle diyorlar. İster hayır ister evet desin 80 milyon vatandaşın başımın üstünde yeri vardır.

Evet çıkarsa terör bitermiş. 15 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Engel olan mı vardı? Neden bitirmediniz.

"Gençler bu tuzağa düşmesin"

Bir madde daha getirdiler. 18 yaşındakileri milletvekili yapacaklar. Bir şeyi itiraf ettiler. Bu 18 yaşındaki vekiller askere gitmeyecek. Peki çiftçinin çocuğu vekil olacak mı?, Bakkalın çocuğu vekil olacak mı? Hayır. Kendi çocukları ve torunları vekil olacak. Gençlerin siyasete girmesini isterim ama tuzağa düşmelerini istemem.

Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'ye çağrı yapıyorum masa etrafında tartışalım. Ama korkaklar, gelmezler.

Yıldırım'ın Kırşehir mitingini yarıda kesen telefon: