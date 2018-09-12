Kılıçdaroğlu yeşil ışık yakmıştı; CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, "İttifak arayışında değiliz" dedi

24 Haziran’a ilişkin değerlendirmeyi geç yapması tartışma yaratan CHP PM, yerel seçim gündemiyle 14 Eylül’de olağanüstü toplanıyor. Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Eylül’deki il başkanları toplantısında, "İyi Parti var, HDP var, SP var, bir araya gelinebilir" dediği aktarılırken, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ittifak arayışında olmadıklarını söyledi.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: İyi Parti var, HDP var, Saadet var; bir araya gelinebilir

Birgün'den Sebahat Karakoyun'un haberine göre CHP Parti Meclisi (PM), 14 Eylül’de yerel seçim stratejisini tartışmak üzere olağanüstü toplanacak. Toplantıda yerel seçimlere yönelik ittifak senaryolarının da gündeme gelmesi bekleniyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Kim kiminle ittifak yapar bilmiyoruz ama CHP yerel seçimlere yönelik bir ittifak arayışında değil” dedi.

Sunum yapılacak

24 Haziran seçimlerine ilişkin üstünden iki ay geçtikten sonra bir değerlendirme toplantısı yapması tartışma konusu olan CHP PM, tartışmalı toplantıdan iki hafta sonra bu kez yerel seçim gündemiyle toplanacak.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine 14 Eylül Cuma günü yapılacak olağanüstü toplantıda, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bir sunum yapacak.

Olası senaryolar

Torun’un ‘Yerel Yönetimler Seçimine İlişkin Strateji Hazırlıkları’ konulu sunumunda, 24 Haziran seçim sonuçları dikkate alınarak olası ittifak senaryoları ile oluşabilecek tabloya ilişkin simülasyonlar da yer alacak.

Yöntem de masada

Toplantının ana gündem maddelerinden birini de aday belirleme yönteminin oluşturması bekleniyor.



Muhalif kanadın ön seçim ısrarına karşın, CHP yönetiminin bu yönetime sıcak bakmadığı, 2014 yılındaki yerel seçimlerde olduğu gibi listelerin merkezden oluşturulacağı konuşuluyor.

YSK beklenmiyor

CHP Yönetimi, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimine bağlı kalmadan bazı yerlerde adayları erken açıklama eğiliminde. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, BirGün’ün sorusu üzerine sürece ilişkin takvimin PM toplantısından sonra şekilleneceğini belirtti.

Salıcı, gündemdeki ittifak senaryolarına ilişkin ise, “Bütün partiler gibi CHP de simülasyonlar yapar, ihtimalleri düşünür, hesaplar, farklı komsinasyonlarla sürecin nasıl gelişebileceğine ilişkin değerlendirmeleri yapar; bunlar normaldir. Kim kiminle ittifak yapar bilmiyoruz ama parti sözcülerimizin de daha önce net bir şekilde ifade ettiği gibi CHP yerel seçimlere yönelik bir ittifak arayışında değil” dedi.

Salıcı, AKP-MHP ittifakının gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkabilecek tabloya ilişkin de “Siyasette iki artı iki her zaman dört etmez” değerlendirmesini yaptı.

Gündemde af da var

PM gündeminin dikkat çekici maddelerinden birisi de disiplin affı olacak. Daha önce verilen disiplin cezalarıyla parti örgütlerinden gelen ‘bağışlama’ istekleri toplantıda ele alınacak.

CHP Tüzüğü’ne göre disiplin cezalarıyla ilgili ‘bağışlanma’ istekleri, disiplin kuruluna gönderen örgüt biriminin de görüşü alınarak PM’de karara bağlanıyor.

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‘Çok yüksek oy’ beklentisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçim arifesinde AKP’nin özellikle CHP’yi tartıştırdığını savundu.



Öztrak, “İktidar artık mahalli idare seçimlerinde başına geleceği görmeye başladı. Bunu gördüğü için seçimlere kadar CHP’yi etkisizleştirmek istiyor. CHP’nin içinde bir kavga çıkması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunlar bize sökmez, bu çabaların hiçbir etkisi olmayacaktır ve CHP önümüzdeki yerel seçimlerde çok yüksek bir oy alacaktır. Bundan sonra da özellikle tek adam parti devletinin frensiz, kontrolsüz, dengesiz gidişinin önüne geçecektir” diye konuştu.

"Dokuz ili de alacağız"

Faik Öztrak, “Tekirdağ dahil 9 belediyenin kaybedilebileceği” şeklindeki yorumlara da yanıt verdi.

Öztrak, “Tekirdağ, Sayın Erdoğan’ın ‘sıfır çektik, içimde ukdedir’ dediği tek il. Dolayısıyla Tekirdağ üzerine özel bir harekât düzenlemiş görülüyor. Geçen defa Tekirdağ’da 12-0 sıfır yaptık. Bu defa da yapacağız. Aç tavuklar kendilerini darı ambarında sanmasınlar. Meydan boş değil, Tekirdağ’da da, diğer söylenen 9 ilde de CHP bütün seçimleri alacak” dedi.

İnce’nin adaylığı

CHP Sözcüsü, Muharrem İnce’nin “Yeniden cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum” şeklindeki açıklamasını da değerlendirdi. Faik Öztrak, “Sayın İnce, Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı. Her tarafa, her yere aday olma hakkı var. Dolayısıyla bununla ilgili daha başka bir şey söyleyemem” diye cevap verdi.