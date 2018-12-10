T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: Yeni yılda CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılda CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını açıkladı

10 Aralık 2018 20:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılda CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, 2019 bütçe teklifini de "Kimin sorununa çözüm getiriyor" sözleriyle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, milletvekillerine de "Bu bütçeye oy vermek haramdır" sözleriyle seslendi. CHP lideri yeni yıldan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

- Asgari ücretin altında ücret alan 1 milyon 800 kişi var. Bu bütçe bunların yarasına merhem oluyor mu? Hayır. Asgari ücretlilerle ilgili, 6 milyon 700 bin kişinin yarasına merhem oluyor mu? İşsizlikle mücadele hepimizin görevi. Size iki fotoğraf göstereceğim. Fotoğraflardan ikisi de Kilis'te çekiliyor. Türkiye İş Kurumu'nun 1 yıldan az süre çalışmak için işçi ilanına başvuran vatandaşlar. 16 yıldır Türkiye'nin geldiği nokta bu. Elinizi vicdanınıza koyun bu iki fotoğrafa bakın. Bunu 16 yılın sonunda söylüyoruz.

 

ETİKETLER

CHPasgari ücret
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24