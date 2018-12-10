Kılıçdaroğlu: Yeni yılda CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılda CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, 2019 bütçe teklifini de "Kimin sorununa çözüm getiriyor" sözleriyle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, milletvekillerine de "Bu bütçeye oy vermek haramdır" sözleriyle seslendi. CHP lideri yeni yıldan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

- Asgari ücretin altında ücret alan 1 milyon 800 kişi var. Bu bütçe bunların yarasına merhem oluyor mu? Hayır. Asgari ücretlilerle ilgili, 6 milyon 700 bin kişinin yarasına merhem oluyor mu? İşsizlikle mücadele hepimizin görevi. Size iki fotoğraf göstereceğim. Fotoğraflardan ikisi de Kilis'te çekiliyor. Türkiye İş Kurumu'nun 1 yıldan az süre çalışmak için işçi ilanına başvuran vatandaşlar. 16 yıldır Türkiye'nin geldiği nokta bu. Elinizi vicdanınıza koyun bu iki fotoğrafa bakın. Bunu 16 yılın sonunda söylüyoruz.