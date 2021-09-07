Kılıçdaroğlu: Yeni anayasayı biz yapıp millete götüreceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni anayasayı Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla şekillendiriyoruz. Önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız” açıklamasına ilişkin olarak, "Yeni anayasayı biz yapıp millete götüreceğiz" düşüncesini dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu partisinin MYK toplantısında, “Erdoğan’ın çağrısı anlamsız ve dayanaksız. Başkanlık sistemini temel alan bir anayasa hazırlıyorlar. Bizim çalışmamız Güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak. Yeni anayasayı biz yapıp millete götüreceğiz. Bunlar anayasal hukuk devletine inanmıyor, mevcut anayasayı uygulamıyor, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyor. Bu zihniyetle anayasa yapılmaz. Anayasa için toplumsal uzlaşma olması lazım” dedi.

İktidar tarafından ekim ayında TBMM’ye getirileceği açıklanan ve sosyal medyadaki paylaşımlara hapis cezası öngören yasal düzenleme de CHP MYK’nın gündemindeydi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Bu düzenleme söylemi ile hedeflenen şey, gençlerin özgürlük alanlarını kısıtlamak. Hukukun işletilmediği bir sistemin içerisinde oluşturulan denetim mekanizması da taraflı olur. Düzenlemeye ilişkin taslağın önümüze gelmesini bekleyelim” ifadelerini kullandı.