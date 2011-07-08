Kılıçdaroğlu: Yemine kadar maaşlarımızı yatırmayın

T24- Yemin krizinin çözümü için Meclis Başkanı Cemil Çiçek’le görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yemin edilene kadar milletvekili maaşlarının kendilerine ödenmemesini istediği öğrenildi.











Yemin krizinin çözümü konusunda dün TBMM’de önemli bir buluşma gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis Başkanı Cemil Çiçek biraraya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurmaylarının da katıldığı görüşmede, çözüm için hükümetten güvence beklediklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, Cemil Çiçek’in partilerin grup başkanvekilleriyle görüşerek durumu değerlendireceğini söyledi.

Vatan gazetesinin haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “bankamatik vekil” değerlendirmesinden rahatsız olduklarını da dile getirdi.

Kılçdaroğlu, “Hiçbir CHP’li yemin etmeden ‘bankamatik vekil’ olma arzusunda değildir. Hatta sizden yemin edinceye kadar CHP’li vekillerin maaşlarının da yatırılmamasını talep ediyoruz” dedi.





‘Vekillik düşerse düşsün'





Bu arada, Kılıçdaroğlu’nun grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda, kararlılığını bir kez daha ifade ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun “Yemin etmeme tavrımız çözüm yoksa devam edecek, milletvekilliği düşerse düşsün” dediği öğrenildi.

Gözler bugün TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile Başbakan Erdoğan’ın yapacağı toplantıya çevrildi.