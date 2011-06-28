Kılıçdaroğlu: Yemin için AKP ile temas kurmadık

T24 - CHP'de kritik MYK toplantısı bitti. CHP Genel Başkan yardımcısı Erdoğan Toprak, tutuklu vekillerle ilgili CHP'nin kararını verdiğini açıkladı. Genl Başkan Kılıçdaroğlu, 14:30'da yapacağı açıklama öncesinde AKP ile bir temas kurulmadığını söyledi.



CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal’ın tahliye taleplerinin reddedilmesinin ardından CHP’nin Meclis’te göstereceği tavır bu toplantıda netleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada tutuklu milletvekillerinin tahliye edilmeleri için iktidardan somut bir adım gelmemesi durumunda TBMM Genel Kurulu’na katılmalarına karşın yemin etmeyeceklerinin işaretini vermişti.



Kılıçdaroğlu 14:30'da yapacağı açıklama öncesinde AKP ile bir temas kurmadıklarını söyledi.



CHP Genel Başkan yardımcısı Erdoğan Toprak, kararın verildiğini açıkladı.





Baykal: Milli irade yaralı



Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "milli iradenin yaralı olduğunu, bu yaranın derhal tedavi edilmesi gerektiğini" ifade ederek, "Kimse, özel yetkili mahkeme hakimlerinin kararları arkasına saklanmasın" dedi.



Baykal, CHP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin, bugün yapılacak yemin töreni öncesi tavrına ilişkin bir soru üzerine Baykal, partinin yetkili organlarının kararına saygılı olduğunu kaydetti.



Baykal, "Takdir onların. Çok karmaşık bir konu. Ayaküstü 'oydu, buydu' diye olmaz..." dedi.



"Milli iradenin yaralı olduğunu, bu yararın derhal tedavi edilmesi gerektiğini" kaydeden Baykal, şöyle konuştu: "İpe un serme zamanı, 'bakarız, ederiz' zamanı değil. Bunun çözülmesilazım. Bu tıkanıklıktan yarar sağlama kimseye yakışmaz.Seçim yapıldı. Milli irade tecelli etti. Gereği yapılır. Oyalama, avutma, savsaklama çok ağır sonuç doğurur. Bunun çözüm işi ülke siyasetinin en öncelikli konusudur. Özellikle yüzde 50 alanlar sorumludur. Kimse özel yetkili mahkeme hakimlerinin kararları arkasına sağlanmasın."





