Kılıçdaroğlu, Yaşar Kemal'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "“İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar' diyordu. Onun yüreği evreni kaplıyordu" diyerek vefatının 6. yılında Yaşar Kemal'i andı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

" 'İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.' diyordu. Onun yüreği evreni kaplıyordu… Bu toprakların yetiştirdiği büyük bir değer olan, edebiyat dünyamızın çınarı Yaşar Kemal’i aramızdan ayrılışının yıldönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum."





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